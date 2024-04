Kojim danom je najbolje ići u trgovinu, a koje treba izbjegavati?

Podijeli :

Ako radite od 9 do 5, kupovina namirnica sredinom tjedna može biti nezgodna. To znači da ćete, kao i milijuni drugih ljudi, vikendom zapeti u borbi s gužvama kako biste osigurali da vaša kuhinja bude potpuno opskrbljena za naredni tjedan — a to bi moglo završiti i kao borba s vašim proračunom za hranu.

Međutim, istraživanja pokazuju da ako sredinom tjedna uspijete otići u kupovinu namirnica, vaš novčanik i zdrav razum mogu biti uvelike nagrađeni. Imajući to na umu, evo najgorih dana u tjednu za kupnju namirnica.

Izbjegavajte vikende

Prema Drive Researchu, 59% ispitanih potrošača kupuje namirnice petkom, subotom ili nedjeljom. Stoga bi čekanje do kraja tjedna ili odlazak na vikend moglo značiti velike gužve i manji izbor. Možda ste zapeli plaćajući višu cijenu za artikl jer jeftinija verzija nije dostupna.

Izbjegavanje vikenda dobro je pravilo bez obzira na to koju trgovinu posjećujete. Osim ako nije neizbježno, ne kupujte namirnice subotom i nedjeljom, piše Go Banking Rates.

Srijedom je najbolje kupovati namirnice

Srijeda bi trebala biti dan kada kupujete namirnice. Kao što je objasnio Instacart, većina trgovina mješovitom robom započinje svoje tjedne akcije u srijedu.

Tvrtka za dostavu namirnica također kaže da bi kupci mogli iskoristiti “dvostruke popuste” budući da trgovci mogu poštovati ponude od prethodnog tjedna. Članak nadalje preporučuje kupnju kasnije tijekom dana kako biste u zadnji tren pokušali ostvariti sniženje cijena kvarljivih proizvoda.

Stoga bi vam prebacivanje tjedne kupovine na sredinu tjedna moglo uštedjeti značajne količine novca i pomoći vam da izbjegnete gužve.

Plan temeljen na obnavljanju zaliha

Gotovo svaki trgovac mješovitom robom obnavlja zalihe proizvoda sredinom tjedna u iščekivanju većeg prometa vikendom. Instacart napominje da većina većih trgovina svakodnevno obnavlja zalihe, ali manje trgovine mješovitom robom imaju tendenciju obnavljanja proizvoda dva puta tjedno, obično utorkom i petkom. Razlikovat će se, međutim, ovisno o lokaciji.

Stoga, ako doista želite određene artikle koji se obično rasprodaju, saznajte raspored obnavljanja zaliha trgovca i prilagodite se u skladu s tim.

Dobro je planirati unaprijed

Za mnoge od nas stvarnost je takva da se kupovina vikendom jednostavno ne može izbjeći. Između posla, škole, treninga, domaće zadaće i, dobro, života, kupnja sredinom tjedna ne uklapa se u dobitnu kombinaciju. Dakle, ako ste u subotu ili nedjelju zapeli s masom koja čeka u redovima na blagajnama, ne trebate se previše brinuti. Još uvijek postoje načini za uštedu.

Ako možete izaći iz kuće prilično rano, možete skratiti vrijeme čekanja jer nije velika vjerojatnost da će trgovine biti prepune u ranim jutarnjim satima. Isto vrijedi i za kasnije navečer. Također možete smanjiti troškove pripremom detaljnog popisa kako ne biste kupovali toliko impulzivno. Konačno, možete potražiti usluge besplatnog preuzimanja ili dostave koje bi vam mogle pomoći da u potpunosti izbjegnete glavobolju.

