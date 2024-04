Dodijeljene nagrade za najkreativnija komunikacijska ostvarenja

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL

Na Danima komunikacija u Rovinju dodjeljuju se nagrade hrvatske komunikacijske industrije, a drugog su dana festivala, među više od 160 prijavljenih projekata ove godine, dodijeljene statue IdejeX za najkreativnija komunikacijska ostvarenja!

Pobjednici IdejeX, nacionalnog natjecanja u kreativnosti na kojem se već 14 godina uspješno natječu agencije sa svojim kreativnim idejama, proglašeni su 12. travnja u glavnoj dvorani Dana komunikacija u Rovinju. Među više od 160 prijavljenih projekata, titula agencije godine IdejeX pripala je agenciji BBDO Zagreb, nositelj Grand Prixa ovoga natjecanja agencija je Imago Ogilvy, a oglašivačem godine na IdejiX proglašen je Kraš.

Među najbolje agencije IdejeX plasirali su se uz BBDO Zagreb redom i Imago Ogilvy, Studio Tumpić/Prenc, Superstudio Design Projects i Bruketa&Žinić&Grey.

Na IdejiX već se godinama uspješno natječu kako velike tako i male agencije sa svojim kreativnim idejama i marketinškim projektima za koje mogu osvojiti zlatna, srebrna i brončana priznanja u pet skupina kategorija – a ove godine iskazali su se sljedeći projekti, koje je najboljima proglasio stručni žiri IdejeX 2024.

Best on Market

U skupini kategorija Best on Market, u u kojoj se nagrađuju najbolje ideje u 12 poslovnih kategorija, dobitnici su zlatne IdejeX Kraš i Šanavala za projekt Frondi – Puuun okusa u kategoriji Hrana; E Pluribus Unum i Studio Tumpić/Prenc za projekt Istriana u kategoriji Hrana; Studenac i Imago Ogilvy s projektom Everybody GUC GUC u kategoriji Bezalkoholna pića; A1 Hrvatska i UTORAK s projektom TOMATO NE ZANIMA u kategoriji Telekomunikacijske usluge; kompare.hr i Imago Ogilvy s projektom USPOREDIVO BOLJE u kategoriji Maloprodaja; IKEA SEE i BBDO Zagreb s projektom NO PLACE LIKE HOME u kategoriji Kućanstvo; TZ Poreč i Studio Sonda s projektom Be a SeaStar Hero u kategoriji Turizam, kultura i slobodno vrijeme; Serengeti tech i I to nije sve! kreativna agencija s projektom Serengeti tech u kategoriji Korporativne komunikacije; Pastor – tvornica vatrogasnih aparata i Superstudio Design Projects s projektom Požar na aparatima u kategoriji Razno.

Dani komunikacija: 150 izvođača, 70 programskih sadržaja, prvi put četiri dvorane i noćni razgovori

U skupini kategorija Best on Market dobitnici su srebrnih nagrada IdejaX: Studenac i Imago Ogilvy s projektom Studena GucEye Protect u kategoriji Bezalkoholna pića; Hrvatski Telekom – bonbon i Señor. Dobro društvo za komunikaciju s projektom Kampanja Sve duplo u kategoriji Telekomunikacijske usluge; Croatia osiguranje i Bruketa&Žinić&Grey za projekt Višeslav predstavlja Spektar u kategoriji Financijske i osiguravajuće usluge; Konzum i ZOO agencija s projektom Mali veliki talenti u kategoriji Maloprodaja; JGL i Studio Tumpić/Prenc za projekt Aqua Maris – Bez mikroplastike, bez brige u kategoriji Zdravlje i farmacija; Gradska knjižnica Poreč i Studio Sonda s projektom BOOKtiga MatchBook u kategoriji Turizam, kultura i slobodno vrijeme; Croatia osiguranje i Bruketa&Žinić&Grey s projektom Izvješće o održivosti koje neutralizira svoj ugljični otisak u kategoriji Korporativne komunikacije; Njuškalo i MinusMinus Agency za projekt Dobre priče nemaju kraj, samo novi početak u kategoriji Razno; Odjel marketinga HNK Hajduk Split i HNK Hajduk Split za projekt Prgava Familija u kategoriji Razno.

Dobitnici su brončanih nagrada u skupini Best on Market: Podravka i ZOO agencija s projektom Domaće u glavnoj ulozi u kategoriji Hrana; Molson Coors i BBDO Zagreb s projektom The Prague Expert u kategoriji

Alkoholna pića; A1 Hrvatska i BBDO Zagreb za projekt KAD BI SVI u kategoriji Telekomunikacijske usluge; Raiffeisenbank Austria i Imago Ogilvy s projektom ”Financijska početnica: Oni od plaće do plaće” u kategoriji Financijske i osiguravajuće usluge; Erste banka i BBDO Zagreb za projekt The Challenger u kategoriji Financijske i osiguravajuće usluge; Studenac i Futura DDB s projektom Studenac – susjedi u kategoriji Maloprodaja; Hrvatski zavod za javno zdravstvo i BBDO Zagreb za projekt Dragocjena u kategoriji Zdravlje i farmacija.

Best of Ad-Making

Zlatno priznanje nagrade X u skupini Best of Ad-Making, u kojoj se nagrađuje najbolja izvedba (craft) u službi ideje na području tržišnih komunikacija, osvojili su: Kraš i Šanavala s projektom Frondi – Puuuun okusa u kategoriji Dizajn; Pastor – tvornica vatrogasnih aparata i Superstudio Design Projects s projektom Požar na aparatima u kategoriji Dizajn; Erste banka i BBDO Zagreb s projektom The Challenger u kategoriji Film.

Srebrnu nagradu u Best of Ad-Making skupini kategorija osvojili su: Grad Rovinj-Rovigno i Studio Tumpić/Prenc s projektom Gradski bazen Rovinj-Rovigno u kategoriji Dizajn; Njuškalo i MinusMinus Agency s projektom Dobre priče nemaju kraj, samo novi početak u kategoriji Film.

Brončanu nagradu IdejaX u skupini Best of Ad-Making osvojili su: Kraš i Šanavala s projektom Bajadera – Neodgodivo dobra u kategoriji Dizajn; Terra Hub Croatia i 404 s projektom Terrapija — Liječimo zemlju edukacijom u kategoriji Dizajn; Konzum i ZOO agencija s projektom Proslavi Božić na svoj način u kategoriji Film.

Best Branding & Rebranding

Zlatni su u skupini Best Branding & Rebranding, u kojoj se nagrađuju najbolje kreacije novog brandinga, kao i rebranding postojećeg sljedeći projekti, E Pluribus Unum i Studio Tumpić/Prenc s projektom Istriana u kategoriji Branding; Pastor – tvornica vatrogasnih aparata i Superstudio Design Projects za projekt Pastor rebranding: Jak na djelu. u kategoriji Rebranding.

Srebro su u skupini Best Branding & Rebranding osvojili: Gastro Makarska i Šesnić&Turković s projektom House wines Makarska u kategoriji Branding; Design Bureau Izvorka Jurić i Dig studio za projekt Dig studio rebranding u kategoriji Rebranding; Encian i Dig studio s projektom Encian rebranding u kategoriji Rebranding.

U skupini Best Branding & Rebranding broncu su osvojili sljedeći projekti: Turistička zajednica grada Zagreba i kuna zlatica s projektom Gospoda Golubovi (Zagreb Classic) u kategoriji Branding; Kostelar i Fabular branding s projektom Rebranding Kostel Prometa u kategoriji Rebranding; Turistička zajednica grada Zagreba i kuna zlatica s projektom Živa sjećanja u kategoriji Rebranding.

Best of Packaging

U skupini Best of Packaging, koja nagrađuje najinovativnija i najkreativnija rješenja u svijetu dizajna ambalaže, zlatnu nagradu osvojili su E Pluribus Unum i Studio Tumpić/Prenc za projekt Istriana u kategoriji Mala naklada; Kraš prehrambena industrija i Bruketa&Žinić&Grey s projektom Bajadera redizajn ambalaže u kategoriji Velika naklada.

U skupini Best of Packaging srebro su osvojili Pet Network International i Dig studio za projekt Petkult hrana za pse u kategoriji Velika naklada.

Skupina Best of Packaging nagradila je broncom sljedeće projekte: Bite Art i Dig studio s projektom BITE ART za MSU u kategoriji Mala naklada; Kraš prehrambena industrija i Bruketa&Žinić&Grey za projekt Ki-Ki redizajn pakiranja voćne karamele u kategoriji Velika naklada.

Best of Positive Change

U skupini Best of Positive Change, koja prepoznaje najbolje društveno odgovorne projekte, odnosno moć kreativnosti u službi pozitivne promjene u svijetu, zlatnu su statuu osvojili sljedeći projekti: IKEA SEE i BBDO Zagreb za projekt NO PLACE LIKE HOME u kategoriji Društvo; HEARTH thinking&doing i Imago Ogilvy s projektom Velikanke u kategoriji Društvo; TZ Poreč i Studio Sonda za projekt Be a SeaStar Hero u kategoriji Priroda.

U skupini Best of Positive Change srebro kući nose: Ida Prester i Scarlet za projekt 70 u kategoriji Društvo; Čistoća Split i CTA komunikacije s projektom Odvoji, lako je u kategoriji Priroda.

U skupini Best of Positive Change broncu su osvojili sljedeći projekti: A1 Hrvatska i BBDO Zagreb s projektom KAD BI SVI u kategoriji Društvo; Marko i Tina Babić i Degordian s projektom Osjećam to u kostima u kategoriji Društvo; Croatia osiguranje i Bruketa&Žinić&Grey s projektom Izvješće o održivosti koje neutralizira svoj ugljični otisak u kategoriji Priroda.

