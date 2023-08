Louvre će dodati novi ulaz kako bi rasteretio prepunu piramidu

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Pristup Louvreu do sada je bio moguć kroz kultnu piramidu, no čini se da je to rješenje doseglo svoje granice i pariški muzej planira dodati još jedan ulaz na istočnom pročelju zgrade, poznatoj Perraultovoj kolonadi iz 17. stoljeća.

Poznato i kao kolonada Louvrea, pročelje od 183 metra izgrađeno je između 1667. i 1674. i danas se smatra jednim od vrhunaca francuskog arhitektonskog klasicizma.

Francuski liječnik i arhitekt amater Claude Perrault zaslužan je za konačni dizajn fasade.

Iako je već postojao ulaz u istočnom krilu muzeja u 17. stoljeću, postavljanje novog sada će zahtijevati opsežna sredstva, stoji u priopćenju muzeja.

