Marxov “Kapital” u knjizi dojmova u beogradskom McDonaldsu: Kapitalizam je pun apsurda

Tri studenta iz Beograda na intrigantan način provociraju umjetnički aktivizam u neoliberalnom kapitalizmu. Prepisujući Marxov "Kapital" u knjizi dojmova u McDonald'su ukazuju na apsurdnost pokušaja osvještavanja u okviru sustava koji je sam po sebi izvor problema, piše Mašina.

Igrajući se s granicama između umjetnosti i puke papirologije, tri studentice iz Beograda postavljaju pitanja o stvarnoj moći aktivističke umjetnosti. “Rad” je akt prepisivanja Marxova “Kapitala” u knjigu dojmova u McDonald’su. Sama knjiga dojmova nalazi se u restoranu na Zelenom vencu, dok ne prođe birokraciju i završi u njihovoj arhivi.

Iza ovog rada stoje Petar Đapić, student sociologije, Saška Ristić, studentica slikarstva i Ivanja Todorović, studentica novomedijskih umjetnosti.

Nazvali su ga jednostavno “Rad”, a kažu da je ideja za Mašinu nastala spontano, kada su primijetili da beogradski restoran Burrito Madre ima biblioteku s najraznovrsnijom literaturom. Od djela Koste Čavoškog do starih izdanja časopisa “Komunist”. Vidjeti socijalističku književnost u takvom prostoru kao očiti kontrast bio im je prvi trenutak inspiracije.

Kad je pak riječ o poruci, autori smatraju da je lako protumačiti “Rad” kao puku kritiku kapitalizma – višesatno prepisivanje Marxova “Kapitala” u knjigu dojmova McDonald’sa kao jednog od glavnih simbola neoliberalnog kapitalizma, te da je “Posao” vrlo lako protumačiti kao puku kritiku kapitalizma. piše Mašina.

“Cilj nam je bio problematizirati pojam artivizma i koliko je to beskorisno “podizanje svijesti”. Mislimo da na to ukazuje apsurdnost čina ručnog prepisivanja “Kapitala”. Pitamo se i kakve su posljedice umjetničkog rada, s obzirom da nam se nameće ideja da treba biti angažiran i da može biti pokretač društvenih promjena. Naše je pitanje kako, s obzirom na to da je stvarna posljedica našeg rada ta da imamo simbolički kapital od izložbe, a da sam umjetnički objekt završi zaključan u arhivi. A uvjeti rada u McDonald’su ostaju isti”, navode autori “Rada”.

U izlaganju fotografija koristili su se istim pristupom koji koriste land art umjetnici pri dokumentiranju i izlaganju svojih radova. “Naše umjetnine nisu u galeriji nego u birokratskom sustavu McDonald’sa”, dodaju autori.

“Apsurdu daje i to što će knjigu dojmova na koju smo intervenirali McDonald’sov birokratski sustav doživljavati ne kao umjetničko djelo nego kao papirologiju te će stoga biti arhivirana i prestat će biti javno dostupna i dostupna. svima”, zaključuju autori “Rada”.

Fotografije “Rada” izložene su na godišnjoj izložbi radova studenata FF-a, a možete ih pogledati još u četvrtak do kraja dana.

