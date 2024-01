Pokrenuta peticija za spašavanje kultnog zagrebačkog kluba

Podijeli :

Josip Regovic/PIXSELL

Kultni zagrebački klub Pločnik zatvorio je svoja vrata nakon sedam i pol godina djelovanja, 13. siječnja 2024.

U svrhu spašavanja kluba pokrenuta je peticija, prenosi Muzika.hr, a potpisati ju možete na ovom linku.

Zašto treba sačuvati Pločnik?

U dopisu su istaknuti i argumenti zašto bi trebalo sačuvati Pločnik: “Ovdje je godišnje bilo oko 150 događaja uključujući koncerte, DJ programe, promocije glazbenih izdanja, knjiga, filmske projekcije, pjesničke večeri, pub kvizovi, stand up komedije i razne druge predstave. To su uskoro prepoznali i Ministarstvo kulture, i Grad Zagreb, koji su podržavali program projektnim sredstvima. Napravili smo spoj dnevne sobe i kreativnog huba, a svi događaji bili su besplatni za javnost, no naravno ne i za njihovo organiziranje. Kako bi se održavali kontinuirano i u tolikom broju, financirali smo ih od poslovanja ugostiteljstva, doslovno otkidali od svojih usta, kako bi cijela priča držala vodu. Pločnik je dokazano oživio društveno-kulturni život zapadne periferije šireg gradskog centra, koji prethodno u tom smislu kao da i nije postojao. Iako neplanirano, to se poklopilo s aktualnom gradskom politikom kojoj je cilj oživiti gradske stambene četvrti izvan samog centra. Tako smo i pozvani od Gradske stambene četvrti Črnomerec da participiramo u kreiranju glazbenog programa u sklopu kvartovskog festivala Zapadno od centra. Koristimo istu priliku da im se ovim putem zahvalimo na suradnji, kao i svom razumijevanju i potpori koju nam pružaju.”

Što se zapravo događa?

“Razlog zatvaranja su nerazriješeni pravno-vlasnički odnosi prostora iz kojeg Pločnik djeluje na adresi Međimurska 21, prostor je u likvidacijskom postupku i taj postupak ima pravni tijek, prostor nasljeđuje osnivačica tvrtke Marimpex, supruga preminulog vlasnika. Grad Zagreb nije utjecao na ovu situaciju, no činjenica je da je odluku o ukidanju MTU-a donio upravo Gradski ured za gospodarstvo. Na istu odluku smo se žalili u postupku koji je trajao posljednjih nekoliko mjeseci, a istu je potvrdila viša instanca pod Ministarstvom turizma, što je tijelo Vlade, i nad kojim Grad Zagreb također nema ingerenciju. S Gradom Zagrebom smo bili i ostajemo u komunikaciji oko situacije i kao što smo isticali oni su pokazali razumijevanje za naš problem kao i Gradska četvrt Črnomerec”, stoji u dopisu Pozitivnog ritma koji vodi Pločnik.

Zatim se nastavlja: “Inicijativa za zatvaranje Pločnika pokrenuta je prije godinu dana i nju provodi predstavnica stanara zgrade u kojoj se Pločnik nalazi, u Međimurskoj 21. Otkad je Pločnik otvoren do sada su se na istoj adresi, izmijenila tri predstavnika stanara poslovne zgrade u kojoj je isti smješten. S prethodnima nismo imali nikakvih problema, nego smo razvijali ugodnu suradnju i suživot u kvartu. No sadašnja predstavnica, umjesto da štiti interese stanara zgrade, zapravo štiti isključivo svoje interese i nalazi se u sukobu interesa, a o nama širi klevete i laži. Na tjednoj bazi se zovu inspekcije i policija zbog buke. Došli smo do toga da mi koji živimo od glazbe više nemamo glazbu u prostoru, ljudi u Pločniku borave, piju, razgovaraju, ali nema reprodukcije glazbe.

Prije otvaranja Pločnika 13. srpnja 2016. tražili smo prostor u kakvom sad radimo. Jer, u toj zgradi su bili isključivo poslovni prostori, baš zbog toga smo i odlučili tamo napraviti Pločnik, jer zgrada je u večernjim satima i vikendom uvijek prazna, nema stanara. Ali, predstavnica stanara počela je u zgradi otkupljivati poslovne prostore i prenamjenjivati ih u Airbnb apartmane za iznajmljivanje. Predstavnica stanara je sad vlasnica prostora koji s Pločnikom dijeli zid. Prvo smo ponudili da od nje unajmimo taj apartman svaki dan kad mi imamo program, što je tri, četiri puta tjedno. No nije pristala. Nakon toga smo napravili nova testiranja pojačala, prošli ateste na buku za prostor kafića, uložili smo i značajna sredstva u izolaciju prostora, a pokazalo se da nije moguće izolirati klupski prostor u podzemlju bez ogromne investicije, jer je to problem same zgrade. Ponudili smo da o našem trošku izoliramo njezin apartman. Ni to nije prihvatila. Stručnjacima za izolaciju rekla je da njoj odgovara da se to ne napravi, a našem osoblju je često komentirala da imamo vrlo atraktivan prostor. Tako da logično zaključujemo da se radi ciljano i planirano da nas se izbaci van.

Zahvaljujemo Gradu Zagrebu na podršci i prepoznavanju da bi eventualno zatvaranje Pločnika predstavljalo velik gubitak za kulturnu scenu grada. Pločnik je polivalentni, multifunkcionalni prostor. Na prvom katu je prodavaonica ploča kao i sjedište nezavisne izdavačke kuće PDV (Prekomjerna doza vinila). PDV je u posljednjih deset godina objavio više od sedamdeset izdanja domaćih autora. Dućan ploča PDV i dalje radi na istoj adresi Međimurska 21, na prvom katu iznad Pločnika te je otvoren za sve.

Na prvom katu Pločnika radio je, a radi i dalje kreativni ured organizacije Pozitivan ritam, odakle se bavimo dogovaranjem i realizacijom programa za mnoge klupske prostore, festivale. Sve to podrazumijeva više od stotina sezonskih radnika koji su svi prijavljeni i legalno plaćeni, uz davanja i doprinose. Jako pazimo da je sve legalno i čisto, sve ovo vrijeme trudimo se ostati samoodrživi u nelakom području nezavisne kulture. Zapravo, uvijek više dajemo nego što nam ostaje s obzirom na visoku poreznu stopu i iznose koji odlaze na doprinose i davanja. Utoliko je dodatni šok da nas se zatvara uz argument nepostojeće legalnosti, iako niti jedna inspekcija, a redovno su nas obilazili zadnju godinu, nije našla ništa sporno ili nezakonito.

Predstavnica stanara ima svoju ulogu i prateću naknadu, i razočaravajuća je situacija što su nadležne institucije pozitivno reagirale na prijave u kojima ista kroz sukob interesa, uz vrlo upitne metode, koje uključuju klevete i lažna prijavljivanja, čisti prostor za osobnu poslovnu korist. Mjesecima su nam pozivane inspekcije. Nerijetko je dolazila i policija. Bilo je čak i nekoliko racija u kojima su detaljno pretresali naše goste, i to mjesecima dok otkupljeni poslovni prostor predstavnice stanara uopće nije legaliziran, a njegova je vlasnica prijavljena na drugoj adresi. No nismo mi jedini u kvartu koji proživljavamo ovakve probleme, i drugi stanari, kao i poslovni prostori, s istom osobom proživljavaju razne slične situacije. Unatoč legalnom poslovanju kroz dugi niz godina, u čemu sastavni dio čini zapošljavanje, i plaćanje svih popratnih obaveza, zbog te jedne osobe koja je u sukobu interesa ugroženo je naše pravo na rad.

Nakon svega ćemo najvjerojatnije posljedično morati otpustiti određeni broj ljudi koji su bili zaposleni u Pločniku, u zemlji koja inače ima problema sa zapošljavanjem, održavanjem posla i rentabilnošću, uz masovni broj ljudi koji i zbog ovakvih razloga napuštaju našu zemlju, jer su im onemogućeni osnovni uvjeti rada, unatoč zadovoljavanju svih potraživanja legalnosti. Pritom je interesantno da nam se osporava ugovor o zakupu, dok svih ovih godina istim tijelima uredno plaćamo sve dadžbine. Kroz zadnjih gotovo godinu dana, od kada traje ovo stanje, pojavile su mnoge situacije koje ukazuju na moguću korumpiranost u našem društvu, te unutar institucija, na razinama na kojima se donose određene odluke. To nam nije ništa nepoznato, vrlo smo svjesni područja na kojem živimo i relacija kakve postoje, s obzirom na to da se ovim poslom bavimo od ratnih dana s početka devedesetih, kad nije postojala nikakva klupska, festivalska ili infrastruktura nezavisne kulturne scene, te se cijelog života bavimo stvarajući “nešto ni iz ničega”. S ovom pričom nismo išli u javnost jer smo vjerovali u legalnost svog poslovanja, kao i pravne argumente da bi mogli nastaviti s radom, a trenutno smo uvjereni da je trenutni ishod ove priče dobrim dijelom prouzročen i zbog nepoštivanja postojećih pravnih i zakonskih regulativa RH.”

