Umrla dramska pedagoginja i profesorica Iva Grujić

Unsplash/Ilustracija

Dramska pedagoginja i profesorica na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu Iva Grujić umrla je u srijedu u 62. godini života, priopćili su iz Dramske pedagogije.

Svi koji su je poznavali znaju da je bila izvrsna dramska pedagoginja, sjajna profesorica, predana mentorica, autorica znanstvenih članaka i knjige “Prolaz u zamišljeni svijet”, suosnivačica Hrvatskoga centra za dramski odgoj, idejna začetnica, pokretačica i realizatorica Poslijediplomskog specijalističkog studija dramske pedagogije, kaže se u objavi na facebook profilu Dramska pedagogija.

Iva Grujić se na Učiteljskom fakultetu zaposila1 993. i predavala kolegije: Lutkarstvo i scenska kultura, Scenska kultura, Lutkarstvo i Dramski odgoj.

Područja znanstvenih i stručnih interesa i aktivnosti bila su joj dramski odgoj i kazalište za djecu.

Pokretačica je i voditeljica Poslijediplomskog specijalističkog studija Dramske pedagogije. Dobitnica je nagrade za dramatizaciju Matovilke u izvedbi Zagrebačkog kazališta lutaka na Međunarodnom lutkarskom festivalu u Zagrebu (PIF, 1993.); Nagrade Grozdanin kikot za značajna postignuća u dramskoj i kazališnoj pedagogiji (2008., dodjeljuje ju Centar za dramski odgoj Bosne i Hercegovine), te nagrade Hrvatskog centra za dramski odgoj za trajan doprinos afirmiranju i razvoju dramskopedagoške struke u Hrvatskoj (2018).

Od važnijih radova izdvaja se knjiga: „Prolaz u zamišljeni svijet – Procesna drama ili drama u nastajanju – Priručnik za odgajatelje, učitelje, nastavnike i sve one koji se bave dramskim radom s djecom i mladima“, te članci: „Suvremeni izazovi u kazalištu za djecu i mlade: svjetski kontekst i situacija u Hrvatskoj“ (2016) i „Kazališna/dramska umjetnost u odgojno obrazovnom procesu – prijedlog klasifikacije i pojmovnika“ (2018., u suautorstvu s J. Vignjević i M. Rimac Jurinović).

Iva Grujić je nakon gimnazije u Zagrebu završila studij dramaturgije na Akademiji dramske umjetnosti. Doktorsku disertaciju: Entering the Story Labyrinth (An Investigation of the Effects of Placing the Participants in Different Actantial Positions within the Dramatic World Created by a Theatre in Education Programme) obranila je na University of Central England u Birminghamu, UK.

Do 1993. radila je kao slobodna umjetnica.

