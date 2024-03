10 navika koje frizeri nikako ne vole da im radite u salonu

Podijeli :

Valeria Boltneva / Pexels

Pokušaji da u frizerskom salonu sve napravimo kako treba, ponekad pođu po krivu. Reader's Digest donosi popis stvari koje treba izbjegavati prilikom posjeta frizeru.

Frizer zapravo ima veliku moć. U nekoliko poteza škarama može transformirati osobu, učiniti je neprepoznatljivo lijepom, ali i potpuno uništiti izgled. Zato vjerojatno ljudi najčešće ostaju vjerni svojim fizerima kad pronađu onog pravog.

Provjerite popis stvari koje frizeri ne vole jer bi se neke mogle uvelike razlikovati od klasičnog bontona.

Dolazite prerano

Naravno, kašnjenje na frizuru kao i bilo gdje drugdje smatra se nepristojnim, no kad je frizer u pitanju, isto vrijedi i za prerani dolazak. Dnevni raspored frizera najčešće je popunjen, a ondje nema velikih čekaonica. Stoga, ako mislite da biste mogli uraniti, nazovite i pitajte frizera može li vas ranije primiti.

Niste dovoljno konkretni

Svaki frizer će vas na početku pitati što želite. Naravno, uvijek možete reći da radi što želi i što misli da vam najbolje stoji, ali onda nema primjedbi. Ako postoje frizure koje vam se sviđaju, najbolje bi bilo da sa sobom ponesete fotografije, a onda će vam rizer objasniti je li nešto od toga s vašom kosom neizvedivo.

Skidate sa sebe odrezanu kosu

Zaštitni ogrtač i dodatni ručnik oko vrata služe tome da spriječe padanje sitnih dlačica u majicu. No, krenete li se sami čistiti, mogli biste izazvati probleme frizeru. Koliko god bili diskretni, morat ćete se micati, a time tjerate i frizera da mijenja položaj i eventualno riskirate njegovu grešku.

Sami uzimate stvari s polica

Frizura je pri kraju i baš mislite kako bi lak za učvršćivanje bio savršen detalj za kraj? Nemojte sami posezati za njim, a još manje sami nanositi. To je stvar poštovanja i granica – neki izloženi proizvodi možda i nisu za korištenje, nego samo kao reklama. Budući da plaćate uslugu, nemojte se ustručavati reći svom frizeru sve što mislite da vam treba za savršenu frizuru.

Brbljate bez prestanka

Koliko će vas posjet frizeru biti popraćen brbljanjem, najviše ovisi o vama. Profesionalac će se pokušati prilagoditi klijentu i nije vaša obaveza zabaviti ga. Štoviše, ako niste raspoloženi za razgovor, ne brinite, ne morate cijelo vrijeme pričati.

Dolazite s jako prljavom kosom

Ima smisla ne oprati kosu prije odlaska frizeru budući da će je oni oprati bolje nego vi sami. No, ako dođete s jako prljavom kosom, vjerojatno skrivenom u repu, frizer neće dobiti n inaznaku kako vam frizura inače izgleda i kako se volite češljati. Premda je mit da se prljava kosa bolje oboja samo mit, ako ste u dvojbi, pitajte svog frizera što njemu najbolje odgovara.

Dolazite sređeni od glave do pete

Ne samo da nema potrebe sređivati se za frizera, već skupa odjeća, nakit i šminka ondje mogu biti samo smetnja. Također, imajte na umu da dolčevite, veliki ovratnici i kapuljače mogu otežati posao frizera, a i boja će ih lakše zaprljati. U salonu ćete ionako dobiti zaštitni ogrtač pa je najbolje da ispod obučete nešto čega vam neće biti žao ako se i zaprlja od boje.

Ispričavate se zbog kose

Kad stignete frizeru, isprike zbog kose nemaju nikakvog smisla. I stigli ste ondje da sve to popravite, a ako i ne znate kako održavati pramenove ili kako se riješiti sijedih, potražite savjet frizera. Budite iskreni. Vaš frizer se vjerojatno nagledao svega i svačega i tu su da vam pomognu i uljepšaju vas, a ne da osuđuju.

Šutite ako vam se frizura ne sviđa

Teško je ponekad promatrajući proces šišanja predvidjeti njegov konačan rezultat. Često ga vidimo tek kad se kosa osuši i kad frizer napravi frizuru. Upravo zato se vrlo lako može dogoditi da konačan rezultat nije baš ono što ste htjeli. Premda kritika svakome može biti neugodna, frizeri cijene iskrenost jer će jedino tako znati što drugi put napraviti i jedino tako ćete i sami idući put biti zadovoljni.

Izbjegavate korištenje mobitela

Premda je u društvu ili na poslu nepristojno provjeravati često mobitel, to ne vrijedi u frizerskom salonu. Naime, potpuno je jasno da ćete si na neki način htjeti prikratiti vrijeme od sat ili dva koliko ste već na stolcu, a frizerima najveći problem predstavlja micanje glave. Budući da korištenjem mobitela to radite minimalno, opustite se nakon dogovora s frizerom i uronite u digitalni svijet ako to želite, piše Reader’s Digest.

