Ako držite kruh na ovom mjestu, ostat će svjež i do tri tjedna

S obzirom na to da cijene u trgovinama i pekarama očigledno rastu iz dana u dan, svi traže načine za uštedu, a uz ovaj trik možete uštedjeti i na kruhu.

Većini skoro svakodnevno ostane kruha, no jedna žena ima genijalnu ideju za njegovo čuvanje, zahvaljujući čemu će ostati svjež i do tri tjedna. Naime, mnogi kruh drže u kutiji za kruh ili u pakiranju u kojem su ga kupili. Međutim, korisnica TikToka kaže da to nije najbolje mjesto za čuvanje. Sammar, koja ima više od 3,4 milijuna pregleda na svojim videima, koristi mikrovalnu pećnicu za čuvanje kruha, piše Mirror.

“Ljudi me zovu čudnom kada vide kruh u mikrovalnoj, ali to ga održava svježim”, kaže u videu koji je objavila na svom TikTok profilu @sammar_. “Meni traje dvostruko duže. Ovom kruhu je istekao rok prije tjedan dana, ali uopće nema plijesni”, rekla je i dodala da joj trebaju čak tri tjedna da pojede kruh.

Njeni brojni pratitelji koji su pogledali ovaj video, tvrde da su probali njezin trik – i nazvali ga genijalnim.

“Stavila sam kruh u mikrovalnu jer uopće nemam kutiju za kruh i zaista radi”, napisala je jedna pratiteljica. “Istina! Ostavila sam kruh u mikrovalnoj pećnici u kamperu za odmor… prošle sezone. Nema plijesni. Tako je mekan”, dodala je druga.

Razlog zašto kruh ostaje tako svjež ako ga čuvamo u mikrovalnoj, nitko još uvijek nije objasnio, ali može se pretpostaviti da je razlog to što ne prodire zrak, prenosi Danas.rs.

