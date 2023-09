Alergije kod pasa: Popis pasmina koje su sklonije razvijanju simptoma

Podijeli :

Unsplash

Preosjetljivost imuniteta nažalost nije nešto što se događa samo kod ljudi već je moguće i kod kućnih ljubimaca. Stoga su se mnogi vlasnici već susreli s alergijama kod pasa koje ne moraju biti opasne, ali mogu uvelike otežavati život psima.

Alergije kod pasa nastaju kada imunološki sustav pretjerano reagira na određene tvari poznate kao alergeni. Imunološki sustav trebao bi štititi organizam od infekcija i bolesti, ali kod alergija dolazi do pretjerane reakcije na inače bezopasne tvari poput nekih peludi, hrane i slično.

Istraživanja su pokazala da alergijske reakcije kod pasa nisu neuobičajene i da se često manifestiraju slično kao kod ljudi. To uključuje svrab, iritaciju kože, crvenilo, oticanje, problem s disanjem i gastrointestinalne smetnje. Studija objavljena u časopisu “Veterinary Dermatology” 2019. godine ističe da su alergije kod pasa sve češće dijagnosticirane.

Zašto su psi alergični?

Nekoliko je načina na koje se može razviti alergija kod pasa. Radi se o reakcijama organizma koje nastaju nakon izloženosti alergenu, a ovo je najčešći tijek događaja: 1. Izloženost alergenu: Događa se kada pas dolazi u kontakt s određenim alergenom, što može biti hrana, pelud, grinje, bube, kemikalije, ili nešto drugo. Tijelo prepoznaje ovu tvar kao potencijalnu prijetnju i stvara imunološku reakciju.

2. Aktivacija imunološkog sustava: Nakon izloženosti imunološki sustav pasa reagira na prisutnost alergena tako da proizvodi protutijela, posebno IgE antitijela, koja su usmjerena na specifični alergen

3. Odgovor mastocita: IgE antitijela vezuju se za mastocite, stanice koje se nalaze u tkivima, uključujući kožu i sluznice, a koje su odgovorne za otpuštanje histamina, a koji je povezan sa simptomima poput crvenila, svrbeža i drugima

Zašto psi imaju vlažan nos? Ovo su psi koji najduže žive

4. Otpuštanje histamina: Kada pas ponovno dođe u kontakt s istim alergenom, IgE antitijela na mastocitima prepoznaju alergen i potiču mastocite da oslobode histamin te tada dolazi do izazivanja simptoma alergijskih reakcija.

5. Simptomi alergije: Posljednje na redu su jasni simptomi koje izaziva pojačano otpuštanje histamina. To izaziva niz simptoma kao što su svrbež, crvenilo kože, oticanje, kihanje, kašljanje, povraćanje, proljev i druge reakcije koje ovise o vrsti alergena i mjestu gdje se alergen nalazi

Najčešće alergije kod pasa

Među najčešćim alergijama kod pasa ističu se tri glavne kategorije: alergijske reakcije na hranu, kontaktne alergije i inhalacijske alergije. Prema istraživanjima provedenim na Veterinarskom sveučilištu u Pennsylvaniji, objavljenim 2020. godine, pokazano je da su alergije na hranu prisutne kod oko 10% pasa, dok su alergije na okolišne alergene i kontaktne alergije također rasprostranjene u sličnom omjeru. Među najčešćima su alergijske reakcije na pelud trave i stabala.

Alergija kod pasa se stoga može pojaviti na različite tvari, a neki od najčešćih alergena uključuju: – pelud biljaka poput ambrozije, travu, hrast, brezu

– grinje, kućnu prašinu

– buhe – izazivaju pojačan svrbež i iritaciju kože nakon uboda

– kemikalije iz okoline

– hrana poput piletine, govedine, ribe, mliječnih proizvoda

– žitarice poput pšenice, kukuruza, soje i drugih

Sve navedeno može izazvati alergiju kod pasa čak i ako se koristi u manjim dozama. U nekim slučajevima se simptomi, odnosno, preosjetljivost, može dogoditi tek nakon nekoliko godina, no ponekad su reakcije brze i jasne.

Simptomi alergije kod pasa

Prepoznavanje alergija kod pasa može biti izazovno jer simptomi mogu varirati. Česti znakovi se pojavljuju na koži ili utječu na probavu psa.

Među najčešćim simptomima alergije kod pasa se na koži pojavljuje svrab kroz cijeli dan, neovisno o tome je li pas čist ili prljav, često lizanje i grickanje šapa, crvenilo kože, perutanje kože, gubitak dlake. Uz to su mogući problemi s probavom poput povraćanja ili proljeva. Nije rijetko niti da pas češće pije vodu i urinira ili čak odbija jesti. Zbog toga može doći i do gubitka tjelesne mase.

Neki, manje tipični simptomi alergija kod pasa su neobično ponašanje psa koji može postati nemiran, previše miran ili depresivan. Iako rijetko, pas zbog alergija može razviti upalu uha koja utječe na dodatno razvijanje svrbeža, oticanja uha ili pojačano curenje cerumena iz uha.

Iako rijetko, moguće je da alergije kod pasa izazovu napade ili konvulzije, no to se obično događa kod teških alergijskih reakcija na određene tvari.

Iako alergije kod pasa same po sebi nisu uvijek opasne, dugotrajni simptomi i intenzivan svrab mogu dovesti do ozbiljnih komplikacija poput infekcija kože. Također, konstantno češanje može rezultirati trajnim oštećenjem kože. Prema istraživanju “Veterinary Immunology and Immunopathology” iz 2019. godine, nepravilno liječene alergije mogu značajno smanjiti kvalitetu života pasa. U većini slučajeva, alergije same po sebi ne dovode direktno do smrti pasa. Međutim, teške alergijske reakcije mogu dovesti do komplikacija koje zahtijevaju hitno veterinarsko liječenje. Na primjer, teška alergijska reakcija na ubode insekata može izazvati anafilaktički šok, što je ozbiljno stanje koje zahtijeva brzu intervenciju.

Bolnica za životinje liječi ptice pogođene toplinskim valom Savjeti za ljude s kućnim ljubimcima koji nisu kod kuće više od devet sati

Ako primijetite bilo kakve neuobičajene simptome kod svog psa i sumnjate na alergijsku reakciju, preporučuje se konzultacija s veterinarom. Veterinar će provesti odgovarajuće testove kako bi utvrdio uzrok simptoma i preporučio odgovarajuće liječenje.

Liječenje alergija kod pasa

Liječenje alergija kod pasa obično uključuje kombinaciju različitih pristupa. To može obuhvaćati promjenu prehrane na hipoalergensku hranu za osjetljive pse, primjenu antihistaminika za ublažavanje simptoma, te u težim slučajevima, kortikosteroidne lijekove ili imunoterapiju.

Jako je važno napomenuti da se za alergije kod pasa ne preporučuje se davanje ljudskih lijekova pasa bez konzultacije s veterinarom. Ljudski lijekovi, uključujući tablete za alergije, mogu imati različite doze i nuspojave kod pasa. Važno je da veterinar prepiše specifičan tretman temeljen na vrsti i težini alergijskih reakcija.

Osim tableta, postoje i neki prirodni pristupi koji mogu pomoći ublažiti simptome alergija kod pasa. To prvenstveno uključuje znanje o tome na koje je alergene pas osjetljiv i izbjegavanje istih. Osim toga, pse se može hraniti visokokvalitetnom hranom, potrebno je redovito kupanje pasa, primjena hidratantnih krema za kožu te dodataka poput omega-3 masnih kiselina.

Pasmine koje su sklonije alergijama

Kako postoje psi koji se ne linjaju, psi za stan ili psi koji ne laju, tako postoje i pasmine koje se smatraju sklonijima alergijama kod pasa. Međutim, važno je napomenuti da alergijske reakcije ovise o svakom psu individualno i o njegovoj osjetljivosti na određene alergene.

Ne postoji nijedna pasmina koja je potpuno imuna na alergije. Ipak, neke pasmine češće pokazuju sklonost alergijskim reakcijama na koži ili u probavnom sustavu. Neki faktori koji mogu utjecati na to uključuju genetiku, prehranu i okolišne uvjete. Češće se događa da su čistokrvne pasmine osjetljivije na bolesti, pa tako i alergije.

Evo nekoliko pasmina koje se često spominju kao sklonije alergijama:

– labrador retriver: iako su popularni kao obiteljski i prijateljski psi, labrador retriveri su skloniji alergijama na hranu, uključujući alergije na piletinu i žitarice

– bulldog: ova pasmina često pati od problema s kožom i alergijskih reakcija, uključujući alergije na buhe i alergijski dermatitis

– Shar pei: ovi psi su poznati po svojoj osjetljivoj koži i pojačanoj sklonosti kožnim alergijama

– pudlica: sve vrste pudlica su sklonije alergijama na hranu i alergijskom dermatitisu nego drugi psi

– westie ili bijeli terijer: ova pasmina ima jako osjetljivu kožu i može biti sklonija alergijskim reakcijama na hranu i okoliš.

Važno je napomenuti da ovo nisu jedine pasmine koje mogu razviti alergije. Svaki pas može biti jedinstven, i čak i unutar iste pasmine, osjetljivost na alergene može varirati.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.