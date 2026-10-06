Idu na utakmicu
Američki mladenci stigli u Split: "Navijat ćemo za Hrvatsku. Nadamo se da ćemo im donijeti malo sreće"
Razgovarali smo s Ashton i Zachom Smithom, američkim mladencima iz Philadelphije čije se vjenčanje tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u neočekivano pretvorilo u veliko spontano slavlje s hrvatskim navijačima.
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Ashton i Zach Smith preko noći su postali dio hrvatske navijačke priče. Sada su stigli u Hrvatsku, a u razgovoru s nama otkrili su kako su doživjeli sve što im se dogodilo.
"Nismo očekivali da će nas navijači tako prihvatiti i da ćemo postati dio njihova slavlja. Sama činjenica da su željeli da dođemo u njihovu zemlju jednostavno je nevjerojatna. Zato smo jako uzbuđeni što smo ovdje“, rekli su Ashton i Zach Smith, američki mladenci iz Philadelphije.
Otkrili su i što se događalo nakon što je snimka njihova susreta s hrvatskim navijačima privukla veliku pozornost.
"Odmah nakon toga otišli smo na medeni mjesec, a počeo nam se javljati jako velik broj ljudi. Pomislili smo: 'O, Bože, što se ovo događa i kako ćemo tako brzo odgovoriti tolikom broju ljudi?' Ali na kraju se sve isplatilo.“
"Navijat ćemo za Hrvatsku"
Otkrili su da danas idu na utakmicu Hrvatske protiv Španjolske, ali prije toga će razgledati Klis i Trogir.
Na utakmici će, kažu, navijati za Hrvatsku.
"Navijat ćemo za Hrvatsku. Donijet ćemo istu onu energiju koju su hrvatski navijači donijeli nama i nadamo se da ćemo im donijeti i malo sreće“, zaključili su.
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