FOTO, VIDEO / Mladenci koji su obilježili Svjetsko nogometno prvenstvo u SAD-u stižu u Hrvatsku! Idu i na utakmicu

Mladi par na svoje putovanje kreće 4. listopada, a prva stanica im je Split. Osim boravka u Splitu, obilasku gradskih znamenitosti, ali i drugih destinacija i lokaliteta, poseban trenutak njihova boravka u Splitsko-dalmatinskoj županiji bit će utakmica Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija koju će par pratiti s tribina Poljuda. Ovaj jedinstveni doživljaj organizirat će se uz pomoć CFE “Mi Hrvati”, koji će mladencima omogućiti obilazak otoka i lokaliteta Šibensko-kninske i Splitsko-dalmatinske županije brodom. Svoje uživanje u Hrvatskoj mladenci će nastaviti na krajnjem jugu zemlje gdje će boraviti u biseru hrvatskog turizma – Dubrovniku, a bit će upoznati i s bogatom te raznolikom ponudom ove regije. Njihov boravak u Hrvatskoj završava 12. listopada u Zagrebu iz kojeg će se mladi par, vjerujemo puni dojmova, uputiti natrag prema Philadelphiji.