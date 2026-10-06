MEDENI MJESEC
VIDEO / Mladenci koje su hrvatski navijači "opkolili" u SAD-u stigli u Split
Ashton i Zach Smith, američki mladenci iz Philadelphije, čije je vjenčanje tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u pretvoreno u spontano slavlje s hrvatskim navijačima, početkom listopada stigli su u Hrvatsku.
Oglas
Mladi par trenutno se nalazi u Splitu. Osim boravka u Splitu, obilasku gradskih znamenitosti, ali i drugih destinacija i lokaliteta, poseban trenutak njihova boravka u bit će utakmica Hrvatske i Španjolske u Ligi nacija koju će pratiti s tribina Poljuda.
Svoje uživanje u Hrvatskoj mladenci će nastaviti na krajnjem jugu zemlje gdje će boraviti u biseru hrvatskog turizma – Dubrovniku, a bit će upoznati i s bogatom te raznolikom ponudom ove regije. Njihov boravak u Hrvatskoj završava 12. listopada u Zagrebu iz kojeg će se mladi par, vjerujemo puni dojmova, uputiti natrag prema Philadelphiji.
@ashtonashby43 night 1!! Can’t wait for tomorrow 🫶🏼 #croatia #couple #worldcup #philly #honeymoon ♬ original sound - 🎶 ROCK UNLEASHED 🎸
Podsjećamo, Ashton i Zach Smith vjenčali su se 26. lipnja, dan prije utakmice hrvatske nogometne reprezentacije koja je u njihovu gradu igrala utakmicu protiv Gane. Neposredno nakon vjenčanja izašli su iz Gradske vijećnice u Philadelphiji, a umjesto uobičajenog fotografiranja dočekala ih je velika povorka hrvatskih navijača u organizaciji CFE “Mi Hrvati”, koji su se okupljali uoči utakmice pa su tako mladenci, u svega nekoliko trenutaka, postali dio spontanog i zajedničkog slavlja čije su slike i video sadržaj obišli svijet i postali viralni.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas