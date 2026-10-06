VIDEO / Mladenci koje su hrvatski navijači "opkolili" u SAD-u stigli u Split

Podsjećamo, Ashton i Zach Smith vjenčali su se 26. lipnja, dan prije utakmice hrvatske nogometne reprezentacije koja je u njihovu gradu igrala utakmicu protiv Gane. Neposredno nakon vjenčanja izašli su iz Gradske vijećnice u Philadelphiji, a umjesto uobičajenog fotografiranja dočekala ih je velika povorka hrvatskih navijača u organizaciji CFE “Mi Hrvati”, koji su se okupljali uoči utakmice pa su tako mladenci, u svega nekoliko trenutaka, postali dio spontanog i zajedničkog slavlja čije su slike i video sadržaj obišli svijet i postali viralni.