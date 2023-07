Astrolozi: Ovo su najveće kukavice horoskopa

Podijeli :

Victor Koldunov / Alamy / Alamy / Profimedia / ilustracija

Dok se neki hrabro suočavaju s novim izazovima, drugima to ipak malo teže pada.

Neki će ljudi pobjeći na prvi znak opasnosti. To između ostalog može ovisiti i o našoj astrološkoj karti.

Neki znakovi jednostavno prirodno više teže udobnosti, osjetljivosti i oprez, prenosi Bestlife.

Sljedećih šest znakova su na plašljivijoj strani horoskopa.

1. Djevica

Poznate po snažnoj želji za savršenstvom, djevice same sebi stvaraju mnogo briga zbog svojih neostvarivih ciljeva. “Kada provedete cijeli život brinući se, naučite živjeti sa strahom”, objašnjava astrologinja Tara Bennet. Dodaje kako kukavičluk obično postaje “pokretačka sila” u životu djevica, jer ih “strah” tjera da podižu letvicu sve više i više”.

2. Bik

Sklonost stabilnosti i udobnosti je ono što bikove dovodi do kukavičluka. “Bikovi su bića navike”, kaže astrologinja Raquel Rodriguez. “Oni napreduju u poznatom okruženju i nerado prihvaćaju nove i nepoznate okolnosti.” To znači da ih treba pogurati pogurati kako bi skupili hrabrosti izaći iz svoje zone komfora, poručuje astrologinja Stina Garbis. “Bik nije znak koji će doći do ruba ili se usuditi isprobati nešto novo”, objašnjava. Draže im je sjediti kod kuće i razmišljati o tome.

3. Ribe

Prema Rodriquezu, ribe su poznate po svojoj nježnosti i osjetljivosti. Kao rezultat toga, “često smatraju da ih surova stvarnost i sukobi uznemiruju”, kaže ona. “Kako bi zaštitili svoju osjetljivu emocionalnu ravnotežu, radije izbjegavaju sukobe.” Bennet kaže da je vjerojatnije da će se ovaj horoskopski znak prepustiti toku umjesto da riskira – bez obzira na potencijalne prednosti. “Ribe su osjetljive duše koje nemaju hrabrosti riskirati”, dodaje.

4. Vaga

Poznate kao horoskopski mirotvorac, vage “žude za ravnotežom i harmonijom”, tvrdi Bennet. No to ne znači da im je najdraže održavati mir. One bi najradije da se mir nikad ne poremeti. “Pomisao na sukob i nesklad može biti zastrašujuća za njih, što ih može natjerati da se povuku iz situacija sukoba”, objašnjava Rodriguez. “Ovo se može shvatiti kao kukavičko ponašanje, ali u biti, njihova potraga za mirom i ravnotežom ih motivira za izbjegavanje.”

5. Jarac

Jarci se mogu smatrati većim kukavicama od ostalih znakova zbog njihova “pažljivog i pedantnog pristupa životu”, kaže Rodriquez. “Jarci procjenjuju sve moguće ishode prije donošenja odluke, što može usporiti njihovu reakciju, pa zbog toga djeluju neodlučno ili pretjerano oprezno”, kaže ona. Kukavičluk ovog znaka najuočljiviji je kada vanjski čimbenici dovode njihovu stabilnost ili sigurnost u opasnost, tvrdi Bennet. “Jarci su pažljivi sa svojim financijama i čuvaju svoj dom i posao”, objašnjava ona. “Njihov oprez rađa se iz straha za svoju budućnost.”

6. Rak

Rakovi su poznati po tome da su veoma emocionalni i osjetljivi, što često prouzrokuje da se boje svega i svačega. “Rakovi su najstrašljiviji znak horoskopa”, kaže Bennet. Zbog izraženog osjećaja ranjivosti, ovaj horoskopski znak spreman je sakriti se iza svog tvrdog oklopa na prvi znak nevolje. “Rakovi pažljivo čuvaju svoje emocije i bježe u zaklon ako se nađu pred izazovom ili u situaciji visokog stresa”, dodaje Bennet.

