Deset znakova upozorenja da se ne nalazite u dobrom restoranu

Podijeli :

Pexels / Ilustracija

Ovi znakovi pokazuju da ste otvorili vrata ugostiteljskog objekta u kojem biste se mogli razočarati i vrijeme je da potražite svoj sljedeći obrok negdje drugdje

Iako ne postoji čarobno jamstvo da ćete provesti sjajnu večer, postoje znakovi upozorenja o lošem restoranu na koje možete paziti. Bez obzira nalazite li se u autentičnoj rupi u zidu ili u najljepšem rezervatu u gradu, ove crvene zastavice će vam dati do znanja da ćete možda pojesti loš obrok – prije nego što naručite, piše Reader’s Digest.

1) Predugačak jelovnik

Što se jelovnika tiče, manje je više.

Trebate li zaista podijeliti račun u restoranu? Pet savjeta o bontonu koje trebate prakticirati

Ako restoran ima jelovnik dug 10 stranica i obuhvaća talijansku hranu, indijsku i kinesku kuhinju, to je velika crvena zastavica. Uz toliko jela i toliko različitih vrsta kuhinja, jasan je znak da restoran nije savladao niti jednu od njih. To je također crvena zastavica za svježinu i sigurnost hrane. Ako postoji 100 jela, što mislite kada je zadnji put netko naručio isto jelo koje vi naručujete?

2) Prljavi parking

Ako izađete iz automobila i suočite se licem u lice s otvorenim kontejnerima, smećem i opušcima na tlu, možda ćete htjeti nastaviti voziti, kaže Ken Rice, konzultant s više od 30 godina iskustva u restoranskoj industriji. Rice kaže da su prljavi prozori i vrata također znak da restoran nije usredotočen na čistoću, a to se može prenijeti i na prostore u kojima se priprema hrana.

3) Restoran ima previše “tema”

Teme, stilovi i dizajni izvrstan su način za restorane da promoviraju svoju osobnost gostima, ali previše ih može predstavljati loš znak.

Tajni jezik konobara: Kako neopaženo pričaju o svojim gostima

“Svi restorani imaju izgled i dojam. To je ono što privlači kupce,” kaže publicistica Fabiana Meléndez. “Ako završite negdje gdje ima previše tema, kao što je kul bar za ronjenje unutra, ali bar na plaži s nautičkom tematikom izvana, to ponekad može biti pokazatelj da usluga i menadžment nisu usklađeni iza scene.”

4) Osoblje djeluje nezainteresirano

Svatko može imati loš dan, ali ako cijelo osoblje izgleda kao da bi radije bilo gdje drugdje nego ovdje, možda ćete imati žalosno iskustvo. “Ako osoblje ispred kuće izgleda nezainteresirano i neprisutno, to je znak da uprava ne radi dobar posao u vođenju restorana”, kaže blogerica o hrani Michelle Stansbury.

5) Svi u restoranu su turisti

Ako želite doći do dobre hrane, idite tamo gdje su domaći ljudi. Restorani puni turista su često razočaranje. “Ako u restoranu vidite samo druge turiste, možda zato što je to jedino mjesto u blizini popularne atrakcije, oklijevala bih jesti tamo”, kaže Stansbury. “Restorani u kojima lokalno stanovništvo jede pokazuju da su tamo barem neki restorani zbog svoje reputacije.”

6) Prljava kupaona

Ako se dvoumite oko restorana, pogledajte kupaonicu. To je dobar pokazatelj koliko je ostatak mjesta čist. Ako je kupaonica zapuštena – dozator sapuna je prazan, toaletni papir je na svojim posljednjim listićima, pod je sapunast i mokar – to su znakovi lošeg restorana. To signalizira da osoblje ne drži korak sa svojim zadacima, a to bi moglo značiti da ne drže korak ni s drugim zadacima vezanim za čistoću restorana.

7) Prazan restoran

“Najvažnija stvar na koju treba obratiti pozornost pri odabiru restorana su kupci”, kaže Kenny Colvin, koji vodi agenciju za brendiranje, dizajn i savjetovanje hrane i pića. “Jesu li tamo drugi gosti? Ako nitko ne jede u restoranu, postoji razlog za to. Mogla bi biti preskupa, mogla bi biti loša usluga kupcima ili loša hrana, ali ako su sjedala prazna, smatrajte to crvenom zastavom.”

8) Zgrada je u derutnom stanju

“Iako većina ima priču o ‘maloj rupi’ u kojoj su odlično jeli, to je iznimka, a ne pravilo”, kaže Guinn.

Chefovi otkrivaju koju hranu nikad ne naručuju u restoranima

“Možete puno toga zaključiti ako uzmete u obzir opće loše stanje samog restorana. Zamrljane stropne pločice, nepometeni ili neusisani podovi, mrtve ili umiruće biljke, poderane tapete, okrhnuta boja i mrlje, a posebno neuredni zahodi ne slute na dobro za nadolazeći obrok.”

9) Greške se nastavljaju ponavljati

Restorani su vrlo prometna mjesta i pogreške se događaju. Međutim, ako stvari opet i opet kreću po zlu – i opet i opet – to može biti znak da iza kulisa nešto nije kako treba. “Poslužitelji su ljudi i može doći do pogreške ili dvije, osobito ako se zbog razine buke teško međusobno čujemo”, kaže Meléndez. “Ali ako naručite jedno predjelo i dobijete drugo ili ga jednostavno uopće ne dobijete, dok su vam se predjela također pomiješala, to je znak da usluga možda neće biti na visini.”

10) Restoran smrdi

Vaš nos zna kada ste naletjeli na ne tako bajnu ustanovu, kaže Rice. Bilo da restoran miriše na ustajalu mast, zagorjelu hranu ili se samo osjeća opći smrad koji vam peče nosnice, vjerujte instinktu svog nosa i udaljite se. Kuhinje i restorani koji naglašavaju čistoću radit će na uklanjanju dugotrajnih mirisa iz hladnjaka, ploča za kuhanje i drugih mjesta gdje se mirisi mogu širiti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Iznenađenju izbora revizori otkrili milijunske nepravilnosti u financijama županije. On obećao: Sve ćemo ispraviti Peđa Grbin: Milanović je pokazao veliku dozu odgovornosti, evo zašto