destinacija gubi šarm
Europska država poznata po niskim cijenama postaje sve skuplja: Turisti joj već okreću leđa
Popularna destinacija polako gubi svoj šarm. Na prvi pogled ova srednjoeuropska destinacija ima gotovo sve što joj je potrebno za uspješnu turističku sezonu. Posjetitelje privlače povijesni gradovi, veličanstvena arhitektura, termalna kupališta, tradicionalna gastronomija i živahna gradska atmosfera.
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Dugo je slovila i kao cjenovno prilično pristupačna destinacija, no situacija se u posljednje vrijeme mijenja, piše Metropolitan. Riječ je o Mađarskoj, gdje je ovogodišnji kolovoz za turistički sektor bio znatno lošiji nego godinu ranije.
Broj gostiju u turističkom smještaju smanjio se za 7,3 posto, na gotovo 2,6 milijuna. Manje je bilo i noćenja – zabilježeno ih je 6,9 milijuna, odnosno 5,8 posto manje nego godinu ranije. Posebno je zamjetan bio pad među stranim posjetiteljima, koji su ostvarili znatno manje dolazaka i noćenja.
Što je pošlo po zlu?
Među glavnim razlozima lošije sezone prije svega su sve više cijene. Jači forint poskupio je hotele, restorane i druge turističke usluge za posjetitelje iz inozemstva, izvještava Telex.hu. Ako cijene nastave rasti, a kvaliteta ponude se ne poboljša, Mađarska bi mogla postati manje konkurentna drugim europskim destinacijama. Lošijoj posjećenosti navodno su pridonijele i ljetne vrućine.
Promijenile su se i navike Mađara kada je riječ o odmoru. Sve ih više ljetuje u inozemstvu, gdje traže bolji omjer cijene i kvalitete. Ove je godine posebno popularna bila Hrvatska, koju je za ljetni odmor odabrao rekordan broj mađarskih turista.
Lošiju sezonu osjetili su i na Balatonu. U popularnom Siófoku glavnu je plažu posjetilo oko petinu manje ljudi, dok su posjetitelji češće birali besplatne plaže i kraće izlete na kojima su trošili manje novca.
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