Europska država poznata po niskim cijenama postaje sve skuplja: Turisti joj već okreću leđa

Broj gostiju u turističkom smještaju smanjio se za 7,3 posto, na gotovo 2,6 milijuna. Manje je bilo i noćenja – zabilježeno ih je 6,9 milijuna, odnosno 5,8 posto manje nego godinu ranije. Posebno je zamjetan bio pad među stranim posjetiteljima, koji su ostvarili znatno manje dolazaka i noćenja.