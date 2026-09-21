Analitičar koji je kazao da je granica rasta krajnje desnice 35 posto: "Još bliže smo tomu. Postaje opasno"

"Jedan od preduvjeta pojave fašizma 1930-ih, uz masovne medije koji su tada postajali globalno relevantni, bila je situacija egzistencijalnog straha velikog dijela stanovništva: straha od gubitka socijalnog položaja, od neimaštine i neizvjesnosti. Upravo to se trenutno odvija u puno europskih zemalja, a vjerojatno najsnažnije u Njemačkoj. Tamo propada automobilska industrija koja je bila ponos Njemačke i svojevrsni iskaz Adenauerove politike socijalno-tržišnog gospodarstva. Veliki broj ljudi ostaje bez radnih mjesta, pada u rezignaciju te lako može otići van gabarita demokratskog ponašanja i okrenuti se onima koji nude jednostavna politička rješenja. A gdje ćete jednostavnijeg od tvrdnje da su krivci za njihovu nesreću pokvarena elita i strana radna snaga koju je, kao jeftiniju od njih, ta elita dovela u zemlju. Kada imate političku opciju koja to govori, otvara se prostor retorici u kojoj Europa opterećuje i šteti Njemačkoj i da se treba od eura vratiti marki te zatvoriti granice. Tada čak i ljudi koje smatrate pristojnima preko noći počnu tako misliti", smatra Gjenero.