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VIDEO / Muškarac polio mađarskog premijera vinom: Pogledajte njegovu reakciju
Nepoznati muškarac polio je mađarskog premijera Pétera Magyara vinom kako bi izrazio netrpeljivost prema njemu i neslaganje s njegovom politikom. Magyar se, međutim, našalio na račun incidenta, požalivši što je dobro vino završilo uzalud potrošeno.
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Magyar je snimku incidenta objavio na Facebooku.
Incident se dogodio dok se premijer vraćao iz Pečuha na jugozapadu Mađarske, gdje se susreo sa svojim pristašama. Na povratku u Budimpeštu Magyar se zaustavio u Szekszárdu kako bi posjetio tamošnju manifestaciju povodom berbe grožđa, nakon čega je pozvan na druženje u lokalnom restoranu.
Na snimci se vidi stariji muškarac koji je namjerno iz čaše poprskao Magyara bijelim vinom. Vino je završilo na premijerovu licu i košulji, no Magyar nije pridavao veću važnost incidentu, dok je njegovo osiguranje udaljilo muškarca, piše Tass.
„Ovog je 'gospodina' očito iznerviralo to što su se svi odlično zabavljali te što smo razgovarali i fotografirali se sa stotinama ljudi. Nije imao hrabrosti prići bliže i možda me pogledati u oči. A ukusno vino iz Szekszárda završilo je uzalud potrošeno“, napisao je Magyar na Facebooku.
Muškarca je ironično nazvao „poraženim ratnikom“ bivšeg premijera Viktora Orbána. Međutim, zasad nisu objavljene informacije o njegovu identitetu ni političkoj pripadnosti.
Ovo nije prvi takav incident otkako je Magyar preuzeo dužnost. U srpnju mu je prolaznik pljunuo na leđa na peronu Zapadnog kolodvora u Budimpešti, gdje se održavala konferencija za novinare o razvoju željeznice.
Vladina služba za odnose s javnošću tada je izvijestila da Magyar nije želio podnijeti prijavu protiv muškarca te mu je „poželio dobro zdravlje“.
Nakon što je prisegnuo za premijera, Magyar je rekao da neće tražiti pojačano osiguranje jer bi mu ono moglo predstavljati smetnju, a osim toga Mađarsku ne smatra opasnom zemljom.
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