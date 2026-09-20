VIDEO / Muškarac polio mađarskog premijera vinom: Pogledajte njegovu reakciju

„Ovog je 'gospodina' očito iznerviralo to što su se svi odlično zabavljali te što smo razgovarali i fotografirali se sa stotinama ljudi. Nije imao hrabrosti prići bliže i možda me pogledati u oči. A ukusno vino iz Szekszárda završilo je uzalud potrošeno“, napisao je Magyar na Facebooku.