Istraživanje: Parovima je potrebno 5 zajedničkih osobina da bi veza potrajala

Čini se da više ne vrijedi "suprotnosti se privlače". Novo istraživanje otkriva karakteristike veze koje doista odolijevaju testu vremena.

Sveobuhvatna analiza istraživača sa Sveučilišta Colorado prošla je kroz više od 130 osobina milijuna parova u rasponu od jednog stoljeća – i natjerat će vas da razmislite o svojoj vezi. Istraživanje dovodi u pitanje staro mišljenje da su razlike poticaj romantičnog života.

U 82 do 89 posto osobina – od političkih sklonosti do izbora stila života – partneri su pokazali zapanjujuće sličnosti. S druge strane, samo 3 posto osobina pokazalo je bilo kakvu tendenciju spajanja suprotnosti, prenosi The Healthy.

Osim razumijevanja ljubavi i odnosa, ova otkrića imaju značajan utjecaj na genetička istraživanja.

Matthew Keller, dr. sc. viši je autor studije i radi kao direktor i profesor na Institutu za genetiku ponašanja, psihologiju i neuroznanost na Sveučilištu Colorado Boulder. Kao što dr. Keller ističe, mnogi genetski modeli prije su vjerovali da je ljudsko parenje nasumično – ali ovo istraživanje predlaže da vrlo planski tražimo neke karakteristike u partneru.

1. Politička i vjerska uvjerenja

Tanya Horwitz, prva autorica studije, navodi u priopćenju za javnost: “Vjerojatnije je da svaka ptica svome jatu leti.”

Ovih dana možda i nije šokantno da su zajednička uvjerenja oko politike i vjere jedan od najvećih pokazatelja da veza može ići daleko.

2. Razine obrazovanja i IQ

Razina vašeg obrazovanja diktira vašu potrebu za intelektualnom stimulacijom. Pojedinci u SAD-u sve više pronalaze partnere sa sličnim obrazovanjem. Iako se to čini kao neshvatljivo, ovaj bi obrazac dugoročno potencijalno mogao pojačati socioekonomske razlike.

3. Visina

Je li veličina doista bitna? Pa, što se tiče visine, mogla bi biti. Prema Horwitzu, ako niži pojedinci primarno biraju partnere sličnog stasa, a viši ljudi čine isto, sljedeća generacija mogla bi vidjeti izraženije razlike u visini – a to se ne zaustavlja na visini. Ovaj se obrazac može primijeniti na različite nasljedne osobine, od medicinskih predispozicija do hirova osobnosti.

4. Stavovi prema supstancama

Vaš odnos prema supstancama poput alkohola i duhana može značajno utjecati na vaše romantične izbore. Studija je otkrila jasan obrazac: teški pušači, predani konzumenti alkohola i oni koji potpuno apstiniraju često se spajaju s onima koji dijele njihove navike.

5. Godina rođenja

Možda se čini samoobjašnjivim, ali vaša godina rođenja ističe se kao svjetionik kompatibilnosti. Parovi često pronalaze partnere koji odgovaraju njihovoj razini emocionalne zrelosti, možda odražavajući zajednička generacijska iskustva i vrijednosti.

Ostala vrijedna otkrića

Istraživanjem je utvrđeno da čimbenici kao što je broj prošlih ljubavnih partnera ili čak iskustva iz ranog života poput dojenja utječu na izbor partnera, iako u manjoj mjeri. Određene osobine ličnosti, poput neuroticizma, pokazale su minimalne, ali pozitivne korelacije.

Zanimljivo je da kompatibilnost kada je u pitanju otvorenost ili suzdržanost nije presudna. Horwitz komentira: “Ljudi imaju sve te teorije da su ekstroverti poput introverta ili ekstroverti poput drugih ekstroverta, ali činjenica je da je to otprilike kao bacanje novčića: Ekstroverti će vjerojatno završiti s ekstrovertima kao i s introvertima.”

Iako dokazi uvelike upućuju na to da sličnosti dominiraju romantičnim odabirima, postoje iznimke. Na primjer, određene osobine kao što su obrasci spavanja (biti jutarnja osoba naspram noćne ptice) i razine anksioznosti upućivale su na privlačenje potencijalnih suprotnosti. Ipak, korelacija je bila slaba i zahtijeva daljnje istraživanje.

