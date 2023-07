Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Svima se to dogodilo (a možda ste i sami bili krivac). Sjedite s romantičnim partnerom, pričate nešto i u jednom trenutku shvatite da vas uopće ne sluša, već je fokusiran na svoj telefon. Iako se možda ne čini kao ozbiljna stvar, ta pojava, koju su u Americi nazvali "phubbing" (od "phone" i "snubbing"), a mi ju možemo nazvati "fokusiranost na telefon", sve je češći razlog nezadovoljstva u braku.

Studija objavljena 2022. godine pokazala je da takvo ignoriranje može dovesti do osjećaja nepovjerenja i udaljavanja. Drugo je istraživanje pokazalo da partner koji ignorira, često bude isto tako ignoriran.

“Phubbing” može bit niz različitih ponašanja – od gledanaj u telefon usred razgovora, do provjeravanja telefona čim razgovor malo zastane ili pak stalnog držanja telefona u ruci i pogledavanja na ekran, pojasnio je psiholog specijaliziran za parove i obitelj na Obiteljskom institutu na Sveučilištu Northwestern, Anthony Chambers.

Dodaje kako je to problem s kojim se parovi, s kojima radi, najčešće susreću. No, dobra je vijest da se takvo ponašanje može promijeniti, što dovodi do poboljšanja odnosa među partnerima, prenosi Zimo.hr.

Definirajte granice

Iako su rijetki parovi koji raspravljaju o tome koliko će i kako koristiti tehnologiju u svojim vezama, to bi pitanje trebalo biti jednako važno kao i ono – gdje ćemo živjeti ili kako ćemo urediti naše financije.

Prijedlog je da partneri dogovore vrijeme ili mjesto na kojem se neće koristiti telefoni ili računala, na kojem će biti posvećeni jedno drgome. Primjerice, istraživanje je pokazalo da kad ljudi drže svoje telefone na stolu tijekom obroka, više su rastreseni i manje društveno angažirani.

Recite što vam smeta

Ako je jedan partner fokusiran na pametni telefon ili računalo, a drugi samo šuti i u njemu ključa, teško da će se situacija popraviti. Ključno je dati partneru do znanja da takvo ponašanje nije prihvatljivo te da dovodi do osjećaja povrijeđenosti, frustracije i omalovažavanja.

Komunicirajte

Komunikacija je ključna u svakoj vezi. Pa ako jedna osoba u vezi ima osjećaj da ju druga ignorira, iako su u istoj prostoriji, jedan od najjednostavnijih načina da privuku pozornost je da pokušaju komunicirati. To može biti jednostavnim dodirom kojim će izbaciti partnera iz fokusa usmjerenog na telefon ili pak slanjem poruke sadržaja poput “digni pogled” ili “uzmi pauzu”, kojim će skrenuti pozornost na sebe.

No, nakon što je pozornost dobivena, važno je i jasno i glasno reći što od partnera očekuju ili trebaju. Pa makar to bilo da ostave telefon po strani.

