Je li loše piti kavu na prazan želudac?

Mnogi ljudi ujutro rado popiju šalicu kave, no može li to povećati rizik od gastrointestinalnih problema?

Na društvenim mrežama ljudi upozoravaju na opasnosti ispijanja kave ili bilo koje vrste kofeinskog napitka prije doručka, dok je drugima to sastavni dio jutarnje rutine.

Kava na svaku osobu djeluje drugačije. Za osjetljive osobe, pijenje na prazan želudac moglo bi dovesti do probavnih smetnji ili drugih manjih tegoba, kažu stručnjaci.

Ali općenito je mit da je ispijanje kave prije doručka opasno, rekla je Bonnie Jortberg, doktorica znanosti, nutricionistica i izvanredna profesorica obiteljske medicine na Sveučilištu Colorado Anschutz Medical Campus.

“Većina ljudi ne bi trebala imati problema s ispijanjem kave na prazan želudac, osim što možda imaju malo više želučane kiseline”, rekla je Jortberg za Health.

Dok neki ljudi mogu osjetiti nelagodu, za opću populaciju nema dokaza da ispijanje kave na prazan želudac dovodi do gastrointestinalnih tegoba, dodala je.

Kako kava utječe na tijelo?

Iako kava različito djeluje na ljude, napitak može imati brojne učinke na gastrointestinalni sustav i tijelo u cjelini.

Kofein u kavi primarno je privlačan za ljude koji piju taj napitak ujutro, ali taj kofein kod nekih ljudi može dovesti do probavnih smetnji ili refluksa kiseline.

“Sam kofein može uzrokovati opuštanje donjeg jednjaka ili opuštanje donjeg ezofagealnog sfinktera, koji je prolaz između jednjaka i želuca”, rekla je za Health Harmony Allison, dr. med., docent gastroenterologije na Medicinskom centru Tufts.

Ne samo da kofein slabi barijeru između jednjaka i želuca, već kava potiče proizvodnju želučane kiseline, dodala je Jortberg. Ova kombinacija može dovesti do refluksa kiseline ili vraćanja sadržaja želuca natrag u jednjak. Ljudi obično kao posljedicu imaju žgaravicu. Ljudi koji razviju ove uznemirujuće simptome nakon ispijanja kave mogli bi to učiniti bez obzira na to imaju li hranu u želucu.

“Neki ljudi smatraju da je to okidač za njih, pa mogu osjetiti nelagodu – nije štetno, samo se ne osjećaju dobro”, poručuje Allison.

Međutim, postoje i drugi problemi koji mogu biti izraženi kada se kava pije na prazan želudac. Kao prvo, kiselost kave bi mogla biti problem za neke ljude.

“Kava ima pH vrijednost oko pet, a želudac zapravo ima pH vrijednost četiri”, rekla je Allison. Ako netko pije kavu na prazan želudac, to mu zapravo može učiniti želudac kiselijim, objasnila je Allison. To bi moglo biti neugodno, osobito za one s ezofagitisom, dodala je.

Međutim, unos hrane u želudac prije ispijanja kave trebao bi eliminirati probleme s kiselošću ili pH, rekla je Allison.

Kava ima i druge učinke na tijelo, poput pojačanog mokrenja ili stimulacije crijeva.

“Kod nekih ljudi to uzrokuje određenu stimulaciju glatkih mišića. Mogu otkriti da imaju rijetku stolicu nakon što popiju kavu ili previše kave, što može biti neugodno”, kaže Allison.

Osim gastrointestinalnih učinaka, neki ljudi mogu otkriti da ispijanje kave na prazan želudac dovodi do nervoze, ističe Jortberg.

Iako bi kava mogla uzrokovati manje gastrointestinalne bolove ili smetnje za određene ljude, općenito, ispijanje vaše jutarnje šalice nije opasno.

Meta-analiza iz 2014. nije otkrila značajnu povezanost između konzumacije kave i gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB), koja uzrokuje dugotrajni ili kronični refluks kiseline. Iako postoje neki mitovi, kava ne može uzrokovati čir na želucu ili na bilo koji drugi način oštećuju gastrointestinalni sustav, složili su se stručnjaci.

“Za vjerojatno 99 posto ljudi, ovo je mit – da je loše za vas piti kavu na prazan želudac”, rekao je Jortberg.

