Kako ljuta hrana utječe na naš organizam?

Pexels

Ljuta hrana može biti ključ dugovječnosti, kaže znanost!

Nekoliko zdravstvenih stanja može se pogoršati unosom ljute hrane, upozoravaju stručnjaci.



Uzmimo za primjer gastroezofagealnu refluksnu bolest ili GERB. Stanje je karakterizirano povratnim protokom želučane kiseline u jednjak, što može uzrokovati osjećaj pečenja u gornjem dijelu GI trakta i prsima, piše livestrong.

“Iako se začinjena hrana ne smatra primarnim uzrokom GERB-a, ona ga definitivno može pogoršati”, složni su stručnjaci.

(Možda) pomaže u mršavljenju

S druge strane, postoji nekoliko teorija o tome kako začinjena hrana može pridonijeti mršavljenju. Istraživanja sugeriraju da začinjeni sastojci mogu povećati sagorijevanje kalorija i masti ili smanjiti apetit.

Različita ispitivanja dala su ljudima kapsaicinoide, bilo u obliku dodatka ili cjelovite hrane. Dok su neke od studija izvijestile o skromnom (oko 10 posto) povećanju trošenja energije, rezultati općenito nisu bili dugotrajni.

“Dokazi možda upućuju na to da unos paprike može povećati potrošnju energije i pospješiti gubitak težine, no treba napomenuti da je to povećanje minimalno i nije vjerojatno da će uzrokovati značajan gubitak težine bez drugih intervencija”, upozoravaju stručnjaci.



(Možda) ćete živjeti dulje

Prema istraživanju iz kolovoza 2015.​​, opaženo je da ljudi koji su jeli začinjenu hranu gotovo svakodnevno imaju 14 posto veću šansu da žive dulje od ljudi koji ju jedu manje od jednom tjedno.​

Iako je studija bila promatračka (i stoga ne može dokazati uzrok i posljedicu), moguće je da su protuupalna i antioksidativna svojstva kapsaicina pridonijela ovim potencijalnim prednostima dugovječnosti.

Dobra je za vaše srce (ali i ovdje postoji kvaka)

Začinjena hrana može biti dobra za vaše srce. Pokazalo se da odrasli Kinezi koji su jeli začinjenu hranu češće i u većim količinama imaju niže razine LDL kolesterola i omjere LDL-HDL u usporedbi s odraslim osobama koje su jele manje ili ništa ljutih stvari.



To je ohrabrujuće jer su niže razine LDL kolesterola povezane sa smanjenim rizikom od razvoja bolesti srca. Međutim, studija je izvijestila o još jednom fascinantnom nalazu: jedenje više začinjene hrane također je povezano s višim razinama triglicerida u krvi, što je faktor rizika za srčane bolesti.

