Koliko kave je previše? Evo u kojem slučaju treba smanjiti dozu omiljenog napitka

Za mnoge od nas dan je nezamisliv bez šalice kave, posebno one omiljene jutarnje, koja predstavlja pravi početak dana. No s obzirom na to da nakon nje često uslijedi još jedna, a onda još pokoja, postavlja se pitanje - koliko kave je previše?

Kofein, tvar iz porodice alkaloida koja se nalazi u kavi, jedan je od najstarijih stimulansa za ljudsku populaciju. Kad se razmatra pitanje koliko šalica kave možemo popiti tijekom dana, pažnja se prvenstveno usmjerava na učinke kofeina na krvni tlak i srčani ritam zbog njegovog utjecaja na srce i cirkulaciju, piše tportal.

“Ako ste zdravi, obično je prihvatljivo popiti četiri, pet šalica kave dnevno raspoređenih tijekom dana, no važno je napomenuti da svatko ima različitu toleranciju na kofein. Kava može utjecati na krvni tlak; blag porast krvnog tlaka od 10-20 mmHg kratko vrijeme nakon ispijanja šalice kave je normalan. U pojedinaca koji redovito konzumiraju kavu, ovaj učinak podizanja krvnog tlaka nestaje nakon otprilike dva tjedna. Čak i osobe koje imaju visok krvni tlak mogu konzumirati kavu”, kaže dr. Christian Engelbert.

Osim toga, čak tri opsežna istraživanja dokazala su da kod zdravih osoba kava ima pozitivan učinak na rad srca.

Ipak, liječnik ističe da biste trebali smanjiti količinu ako zapazite neki od sljedećih simptoma:

srčana aritmija

znojenje

glavobolja

bol u želucu

nemir

tahikardija.

“Do 200 mg kofeina u jednoj dozi ne stvara zdravstvene probleme. Općenito, ako ste dobrog zdravlja, tolerirana dnevna doza kofeina je 300-400 mg”, kaže dr. Engelbert.

Liječnik savjetuje i kako je dobro popiti čašu vode nakon kave jer ona ublažava njen utjecaj na želudac i drži nas hidriranima.

Evo koliko je kofeina u pojedinoj kavi espresso (šalica): 50/80 mg

kava s mlijekom (šalica): 100/120 mg

američka kava (velika šalica): 100/120 mg

cappuccino iz bara (srednja šalica): 70/80 mg (ali prosječni cappuccino iz nekih velikih lanaca može sadržavati 200 do 350 mg)

Kada je riječ o odgovoru na pitanje koliko šalica kave u danu je previše, ključ je u praćenju vlastitog tijela. Ako primjećujete neki od nepoželjnih simptoma, poput ubrzanog lupanja srca, problema s probavom ili osjećaja nemira, razmislite o smanjenju dnevne doze kofeina.

No ako vam trenutna količina kave koju unosite na dnevnoj bazi ne stvara poteškoće, a posebno ako se uz to hranite uravnoteženo i redovito vježbate, dr. Engelbert tvrdi kako nema razloga da vas to zabrinjava ili da se odričete svog omiljenog napitka.

