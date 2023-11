Možete li zamisliti koaliciju Plenković – Pupovac – Penava? “U politici je sve interes”

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL / N1 / Ivan Hrstić / Ilustracija

Vanja Moskaljov (tportal) i Ana Raić (N1info.hr) komentirali su u Točki na tjedan s Natašom Božić obilježavanje 32. obljetnica pada Vukovara.

Moskaljov smatra da su predstavnici SDSS-a odustali od odlaska u Vukovar pod pritiskom i jer se nisu htjeli naguravati sa simpatizerima Domovinskog pokreta. “Mislim da su pametno postupili jer su to izbjegli”, kaže on.

Raić smatra da se ovo može smatrati Penavinom pobjedom, ali kaže kako je tragično da se to moralo dogoditi ovako, “na mišiće”. “Fizički obračun koji se nazirao nije ništa što bi ikome od političara 32 godine nakon pada Vukovara služilo na čast. Teško je te tenzije slušati i gledati, ljudi gledaju jedni na druge uz potencijalno saznanje da je netko od susjeda napravio ratni zločin. Nije lako živjeti u Vukovaru i ovakvo dizanje tenzija uoči obljetnice mi se uopće ne sviđa. Vidjet će Penava i članovi njegove stranke kako će se to reflektirati već na idućim izborima”, kaže Raić.

Kako se branio grad? N1 donosi priče sudionika bitke za Vukovar Istraživao je Ovčaru i sad se vratio u Vukovar: “Srbi znaju gdje su tijela, ne razumijem zašto šute”

“Činjenica je da se zaoštravanje retorike, pogotovo uoči obljetnice Vukovara i drugih obljetnica, isplaćuje. Vidimo to i prema anketama, CroDemoskop pokazuje da, otkad je počelo ovo prepucavanje, je DP rastao. Nisu to veliki pomaci, ali bilježi se rast. Činjenica je da oni politički profitiraju o tome. Malo se zna postoji li neka druga njihova politika osim te nacionalne, čak i nacionalističke u nekim trenucima. Isplatilo im se. Hoće li se zadržati to do izbora, to ćemo vidjeti”, govori Moskaljov koji smatra kako ovaj sukob nije uništio šanse za postizbornu koaliciju DP-a i HDZ-a. “Na kraju je ispalo da se Plenković i Vlada povukli i pristali na sve što je Penava zamislio. Na čelu kolone su bili HOS-ovci, koji jesu branili Hrvatsku. Ali ne sviđa mi se što su se toliko povukli da je ispalo da i Vlada i predsjednik Milanović u Koloni hodaju iza zastava na kojima piše ‘za dom spremni’. To se ne bi smjelo dogoditi, to se moralo nekako ispregovarati”, kaže Moskaljov.

“Dogovorit će se oni. Ovo što gledamo… Ako se ne dogovore na nacionalnoj razini, dogovorit će se na lokalnim razinama”, kaže Raić i dodaje kako može zamisliti koaliciju Plenković – Pupovac – Penava. “Sve zbog vlastitog interesa, da se ne izgubi pozicija, da se ne izgubi plaća, ono egzistencijalno od čega svi političari žive. Sjetimo se kako je Suacha glasao u nekom trenutku, digao je ruku za Vladu koja je pokrenula kazneni postupak protiv njega. U politici je sve interes”, kaže Raić.

Ona smatra i kako policija i sudovi neće biti dosljedni i kada je u pitanju ‘za dom spremni’ koji se jučer vidio na zastavama u Vukovaru.

Moskaljov upozorava i kako je Vijeće za suočavanje s prošlošću besmisleno jer oni nisu jači od Ustavnog suda i zakona. On kaže i kako je dio ekipe koja je sada imala ulogu u prepucavanju oko Vukovara bila donedavno u HDZ-u i da su sve to i naučili u HDZ-u koji je isto radio političkim suparnicima.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok