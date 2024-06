Skriveni dragulj u Jadranu: Britanci se raspisali o jednom hrvatskom otoku

Podijeli :

Pexels

Maleni otok prepun vinarija i kamenih kuća jedan je od najljepših na Jadranu, piše britanski Mirror.

Korčula, dalmatinski otok površine samo 276 četvornih kilometara, smjestio se ispod obale kopnene Hrvatske. Blizu je popularnog Dubrovnika, Splita i Hvara, ali prima manje posjetitelja i znatno je manje poznat izvan domovine, piše Mirror.

Želite li savršen odmor na otoku? Ovo su tri najbolja izbora u Hrvatskoj Jedno ime dijeli čak 14 hrvatskih otoka: Znate li koje? Hrvatski biser proglašen je za skriveni dragulj Europe u kojem ćete uživati bez gužve

Dok veća obalna ljetovališta u tom području imaju reputaciju luksuznih festivala i festivala elektroničke glazbe, Korčula ima drugačiju priču. Glavne atrakcija ovog južnog otoka su mirne plaže, netaknuti krajolici i duga povijest.

Priča o otoku počinje još od starih Grka koji su ga nazvali Korkyra Melaina ili ‘Crni Krf’ zbog guste hrastove i borove šume na njemu.

Glavni grad koji dijeli ime otoka dom je za pet tisuća ljudi koji uživaju u njegovim srednjovjekovnim građevinama. Zbog dobro očuvane prirode “sunčanih” zgrada i načina na koji su raspoređene u obliku riblje kosti kako bi zaustavile vjetar koji stalno udara na grad, a istovremeno dopuštaju strujanje hladnog zraka, stara jezgra je na popisu UNESCO-a.

Povijesna mjesta u gradu uključuju središnju romaničko-gotičku katedralu svetog Marka, gdje su građevinski radovi započeli početkom 14. stoljeća, i franjevački samostan iz 15. stoljeća koji ima venecijanski gotički klaustar. Ako ga posjetite ga tijekom sezone, velika je vjerojatnost da ćete vidjeti morešku – tradicionalni ples s mačevima u kojem dva protivnika udaraju o pod kako bi se borili u ime mlade žene pokrivene velom.

Ostavite li zidine grada i njegove pitoreskne kamene uličice iza sebe, naići ćete na zeleni otok na kojem se nalaze nizovi maslinika i vinograda. Mnogi od potonjih uključeni su u proizvodnju Grka, bijelog vina koje se proizvodi samo na Korčuli i ne izvozi se zbog ograničene proizvodnje.

Na otoku ćete također naići na puno plaža. Lumbarda je malo ribarsko mjesto udaljeno 15 minuta od starog grada i ima jedine pješčane plaže na otoku. Na lokalnom dijalektu Pržina znači pijesak, ali je ujedno i naziv za plažu koja opravdava svoje ime.

Bilin Žal udaljen je nekoliko minuta. Ima kameni mol s kojeg se može skočiti, kao i plitku vodu koja je idealna za manje iskusne plivače.

Ako želite posjetiti otok, onda je najbolje vrijeme za to kasno proljeće. Svibanj je obično vrijeme kada imate dobitnu kombinaciju toplog vremena, dugih dana i razumnih cijena. Do Korčule se dolazi trajektom iz Splita koji vozi tri sata do odredišta.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

UŽIVO Objavljene prve izlazne ankete: Tko će slaviti, a tko neće u Bruxelles? Zašto svi automobili izgledaju isto? “Ako vozači misle da to vide na cestama, u pravu su”