Lasersko uklanjanje tetovaža: Kako se radi, je li bolno i koje su moguće nuspojave?

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Iako postoji više opcija uklanjanja tetovaža, lasersko uklanjanje je najčešće. Prije nego se odlučite na ovaj korak, svakako prvo o tome razgovarajte s liječnikom ili dermatologom.

Ljudi koji su iskusili lasersko uklanjanje tetovaža često govore kako taj postupak boli više od samog tetoviranja. Ovakvo uklanjanje tetovaže zna biti složen proces koji može potrajati i do nekoliko sesija.

No, ako ste ipak čvrsto odlučili da ćete se podvrgnuti laserskom uklanjanju kako bi uklonili neželjenu tetovažu, u nastavku donosimo sve detalje o tome kako uopće funkcionira, koje su moguće nuspojave, kako se pripremiti za to i koliko je tretmana potrebno da se tetovaža do kraja – ukloni.

Kako funkcionira laser?

Laser koji se koristi prilikom uklanjanja tetovaže zapravo razbija pigmentne boja svjetlosnim snopom visokog intenziteta.

Crveni vjetar ili erizipel: Uzrok, simptomi i kako se ovaj problem liječi?

Crne tetovaže, odnosno crni pigment najbolje reagira na laser te ju to čini najlakšom bojom za uklanjanje. Ostale boje mogu se tretirati samo odabranim laserima na temelju boje pigmenta.

Profesionalno odrađene tetovaže nalaze se najdublje u koži i njih je najteže ukloniti, dok se ‘kućne’ tetovaže koje su najčešće rađene običnom iglom najlakše uklanjaju. No, prije nego se podvrgnete ovom tretmanu, najprije se posavjetujte sa svojim liječnikom ili dermatologom.

Broj tretmana koji će vam trebati ovisit će o dobi, veličini i bojama vaše tetovaže. Boja vaše kože, kao i koliko duboko seže pigment tetovaže, također će utjecati na tehniku uklanjanja.

U prosjeku je potrebno od šest do 12 tretmana, a cijeli proces može trajati i do godinu dana.

Boli li uklanjanje tetovaže?

Svaka osoba ima drugačiji prag tolerancije boli, ali većina ljudi koji su išli na lasersko uklanjanje tetovaže kažu kako je to boljelo više nego samo tetoviranje, dok drugi kažu da je osjećaj isti kao kod tetoviranja. No, određeni zahvati zahtijevaju opću anesteziju ili lokalni anestetik.

Razina boli kod uklanjanja tetovaže ovisi o veličini tetovaže, bojama koje su korištene, kao i o samom njenom mjestu na tijelu. Valja napomenuti kako mjesto tetovaže nakon tretmana može biti bolno.

Što očekivati i kako se pripremiti za tretman?

Prije nego se krene u proces uklanjanja tetovaže, najprije će se testirati reakcije vaše kože na laser kako bi se odredila optimalna energija za tretman. Moguće je da ćete tijekom tretmana nositi štitnike za oči.

Ulje smilja: Smanjuje bore, a pomaže i kod brojnih drugih kožnih problema

Sam tretman sastoji se od prislanjanja ručke na površinu kože i uzastopnog aktiviranja laserskog svjetla preko površine tetovaže. Manje tetovaže zahtijevaju manje impulsa, a veće više. Nakon svakog tretmana tetovaža bi trebala postati svjetlija.

Uz to, nakon svakog tretmana, vaš liječnik će vam dati upute o tome kako se brinuti za svoju kožu. Osim uputa o tome kako se brinuti za tetovažu nakon laserskog uklanjanja, važno je da se adekvatno pripremite i prije samog tretmana.

Stoga prije lasera nemojte uzimati lijekove koji razrjeđuju krv, smanjite ili u potpunosti izbjegavajte pušenje te nemojte brijati dlake ili koristiti vosak na mjestu same tetovaže prije tretmana.

Što nakon tretmana?

Nakon tretmana, odnosno iduća 24 sata ne preporučuje se bavljenje fizičkom aktivnošću zbog znojenja, kao ni tuširanje u toploj vodi.

Kako nastaje potkožni prišt? Dajemo vam 6 trikova kako ga se riješiti u trenu

Idućih dana, odnosno koliko liječnik propiše, koristi se određena mast kako bi područje lakše zacijelilo.

Preporučuje se stavljanje obloga s ledom na tetovažu nakon lasera kako bi se smanjili bolovi. Postoji mogućnost da se pojave mjehurići, što je normalno te ih nikako nemojte bušiti, nego se posavjetujte s liječnikom.

Uz to, dobro je kloniti se direktnog sunca otprilike dva tjedna nakon tretmana, a nakon toga je potrebno koristiti kreme za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom i to najmanje naredna tri mjeseca, odnosno do idućeg tretmana laserom.

Nuspojave laserskog uklanjanja tetovaže

Kao i kod samog tetoviranja, tako i kod laserskog uklanjanja tetovaže postoje određene nuspojave.

Jedna od nuspojava je i već spomenuto stvaranje mjehura, a druge nuspojave su:

– stvaranje ožiljaka

– infekcije

– promjena boje kože

– iritacija kože ili osip

– pojava edema

– crvenilo

– bol

– kraste

Valja Istaknuti kako je uobičajeno da se tetovaža ne ukloni u potpunosti prilikom laserskog uklanjanja tetovaže. No, zahvaljujući novijoj tehnologiji, liječenje tetovaža laserskim sustavima postalo je puno učinkovitije kao i s manjim rizikom od ožiljaka.

Gdje obaviti lasersko uklanjanje tetovaže i koliko košta?

Ovaj tretman dostupan je u većini privatnih klinika, posebice onih koji se bave kirurgijom.

Prirodna krema za ožiljke: Kako smanjiti nepravilnosti i ubrzati rast kože?

S obzirom na inflaciju cijene laserskog uklanjanja tetovaža su vjerojatno narasle, ali ona svakako ovisi o veličini. Tako se cijena jednog tretmana može kretati od 70 pa do 350 eura.

Svakako je prije svega važno da ne donesete pogrešnu odluku i tetovirate nešto zbog čega ćete kasnije žaliti. No, bez obzira koji je vaš razlog za podvrgavanje laserskom uklanjanju tetovaže, važno je da se prije tretmana savjetujete s liječnikom. Jednako je važno da se pridržavate uputa nakon laserskog tretmana kako ne bi došlo do neželjenih nuspojava.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.