Mlijeko kao gnojivo za biljke? Evo što trebate znati o tome

Iako mlijeko ima hranjive tvari za biljke, nikako ne može nadomjestiti vodu - ali može joj biti koristan dodatak.

Mlijeko sadrži visoku koncentraciju kalcija, proteina, vitamina i šećera, a sve to hrani vašu biljku da bude snažna i velika.

Za biljke nije važno je li mlijeko svježe ili mu je istekao rok. Može poslužiti čak i mlijeko u prahu. Tako da ako otvorite hladnjak i nađete mlijeko kojemu je istekao rok trajanja, to više ne mora biti loša vijest. Mlijeko je jedinstveno gnojivo koje također rješava mnoge probleme u vrtu, uključujući nedostatak kalcija, trulež, viruse i plijesan, prenosi Housedigest.

Ispravan i pogrešan način korištenja mlijeka kao gnojiva za biljke

Mlijeko kao gnojivoza biljke treba promatrati kao dodatak, a ne primarni izvor hidratacije. Čisto mlijeko bi moglo dovesti do problema poput razvoja plijesni zbog šećera ili lošeg mirisa dok se mlijeko raspada. Preporučeni omjer razrjeđivanja obično je pola mlijeka i pola vode. Ovo se odnosi na bilo koju vrstu mlijeka koju koristite za lišće ili zemlju.

Jedna litra mlijeka može pokriti vrt veličine 10 x 10 metara, a 20 litara može biti dovoljno za cijeli hektar. Zapamtite da kada vaše gnojivo za biljke sadrži mlijeko, najbolje je držati ga podalje od kemijskih gnojiva i pesticida. Oni su poput nepozvanih gostiju, ometaju korisne bakterije u mlijeku, koje su tu da potaknu rast biljaka. Ako naiđete na neugodan miris nakon nanošenja mlijeka, ne brinite – to je samo privremeno.

Ako imate samo nekoliko malih biljaka, upotrijebite bocu s raspršivačem. To će vas zaštititi od potencijalne pretjeranog zaljevanja. Po potrebi poprskajte po tlu, a zatim po lišću. Obavezno obratite pozornost na svoje lišće i provjerite je li se otopina dobro upila nakon nekog realnog vremena. Ako nije, obrišite list i uklonite višal jer bi to moglo dovesti do gljivičnih problema kod nekih biljaka.

Ne reagiraju sve biljke jednako na mlijeko – neke vrste mogu biti posebno osjetljive na njega. Stoga je uvijek najbolje istražiti kako bi se vaše biljke mogle ponašati uz uvođenje nečeg novog. Biljke koje sigurno vole mlijeko su: begonije s anđeoskim krilima, biljke od žada, engleski bršljan, afričke ljubičice i kalanhoa. Međutim, pokušajte izbjegavati obrano mlijeko jer može uzrokovati probleme poput truljenja i pjegavosti lišća.

