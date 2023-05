Objavljen popis najljepših plaža na svijetu: Na listi jedan hrvatski dragulj

Podijeli :

Grgo Jelavić/Pixsell

Popis je osmišljen uzimajući u obzir prirodne ljepote, prostor, popularnost, aktivnosti na plaži te čistoću i mirnoću mora, a sa svime time može se pohvaliti i jedna plaža u Hrvatskoj.

Izgleda da ćete morati otputovati na drugi kraj svijeta ako se želite okupati na najljepšoj svjetskoj plaži. Naime, objavljen je popis 50 najljepših plaža na svijetu, a Lucky Bay u Australiji zauzeo je prvo mjesto, zahvaljujući svom čistom pijesku, tirkiznoj vodi i populaciji klokana. Popis je osmišljen uzimajući u obzir prirodne ljepote, prostor, popularnost, aktivnosti na plaži te čistoću i mirnoću mora, prenosi Metro.

Mnogi su se putnici složili da je baš ova plaža u Australiji zaslužila prvo mjesto, pa je tako jedna osoba na TripAdvisoru napisala: “Lucky Bay me nije razočarao. Sjedila sam na plaži, gledajući prekrasan, širok pogled uz mir i prirodne ljepote.” Ali nije samo Australija vrijedna posjeta jer se na popisu nalaze i plaže na Filipinima, Islandu, u Italiji, Kaliforniji, ali i u Hrvatskoj.

Anse Source D’Argent, na Sejšelima, bio je drugi. “Vjerujte nam, oduzima dah, s granitnim stijenama uz obalu i ružičastim pijeskom kao savršenim kontrastom kristalno čistoj, tirkiznoj vodi”, rekli su iz Banana Boata. “Ova će plaža učiniti da se osjećate kao da ste upravo zakoračili u raj. Omogućuje da dobro vidite koraljni greben zbog čiste i bistre vode.”

Treće je mjesto zauzela Hidden Beach na Filipinima koja je skrivena iza visokih vapnenačkih litica zbog čega ju je nemoguće vidjeti izvana. Do male uvale može se doći samo čamcem nakon čega slijedi plivanje kroz mali otvor. A jednom kada stignete u ovaj raj, više nikada nećete poželjeti otići! Kristalno čista, plitka voda okružena bijelim pijeskom i vapnenačkim zidovima s bujnim zelenilom i palmama… Nema sumnje zašto je toliko stručnjaka ovu plažu proglasilo jednom od najboljih, prenosi Večernji list.

I jedna se hrvatska plaža našla na ovom popisu. Riječ je o plaži Pasjači u Konavlima koja je ponosno zasjela na 39. mjesto ovog prestižnog popisa. Ova je plaža smještena na skrovitom, nepristupačnom mjestu gdje se konavoske stijene strmo obrušavaju u Jadransko more. Do ove prekrasne plaže, okružene prirodnim ljepotama, možete doći spuštajući se niz stube u stijenama. Ali, za netaknutu prirodu, čisto, plavo more i prekrasan pogled, isplati se i malo pješačiti. Inače, 2020. godine ova je plaža proglašena najboljom europskom plažom na portalu European Best Destinations.

50 najboljih plaži na svijetu:

Lucky Bay, Australija

Izvor D’Argent, Sejšeli

Hidden Beach, Filipini

Plaža Whitehaven, Australija

One Foot Island, Cookovi otoci

Trunk Bay, Djevičanski otoci

Plaža Honopu, Havaji

Plaža Reynisfjara, Island

Plaža Navagio, Grčka

Plaža Balandra, Meksiko

Cala Goloritze, Italija

Pipe Creek Sandbar, Bahami

Ružičasta plaža, Indonezija

Grace Bay, Turks i Caicos

Zaljev Gardner, Ekvador

Plaža McWay, Kalifornija

Turquoise Bay, Australija

Plaža Le Morne, Južni Mauricijus

Baia Do Sancho, Brazil

Plaža Seven Mile, Kajmanski otoci

Plaža Lanikai, Havaji

Maya Bay, Tajland

Calo Des Moro, Španjolska

Plaža Kelingking, Indonezija

Meads Bay, Angvila

Flamenco plaža, Portoriko

Cayo Arena, Dominikanska Republika

Little Hellfire Bay, Australija

Anse Lazio, Sejšeli

Plaža Vaeroy, Norveška

Horseshoe Bay, Bermuda

Plaža Myrtos, Grčka

Hidden Beach, Meksiko

Grand Anse, Grenada

Plaža Xpu Ha, Meksiko

Zaljev San Josef, Kanada

Plaža Marita, Francuska Polinezija

Plaža Capriccioli, Italija

Plaža Pasjača, Hrvatska

Plaža Boulders, Južnoafrička Republika

Plaža Salines, Martinik

Plaža Champagne, Vanuatu

Praia Da Marinha, Portugal

Plaža Balos, Grčka

Plaža Achmelvich, Škotska

Kaputas, Turska

Plaža Radhanagar, Indija

Plaža Varadero, Kuba

Plaža Piha, Novi Zeland

Plaža ružičastog pijeska, Bahami.

