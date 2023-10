Politički analitičar: Jedan čovjek u HDZ-u posebno vreba na Plenkovićeve pogreške

Podijeli :

Gost Newsroom bio politički analitičar i kolumnist Novog lista Jaroslav Pecnik.

“Hrvatska je samo trebala ostati suzdržana na rezoluciju UN-a o Gazi”, rekao je u ponedjeljak predsjednik Zoran Milanović, dodavši da je “Bliski istok bure baruta gdje nema dobrih” i da se ne mora tolerirati baš sve što izraelska vlada napravi. Pecnik kaže da je neprimjereno da se prihvati rezolucija, da se ne razgovara o tome s predsjednikom.

Milanović: Neću šutjeti, nemamo komplekse, nismo potomci nacista “Ako imamo kvocijent inteligencije veći od broja cipela, onda znamo da je Penavin plakat provokacija”

“To je nedopustivo. Osobno mislim da je trebalo ostati suzdržan. Tu su svi krivi i nitko nije kriv. Kad se zagrebe pobijest svih tih ratova, dolazak židova, odnosa, sukoba s Arapima, Palestincima, teroristima… Onda vidite da su u pravu David Grossman ili Amos Oz – sve ove silne žrtve, mi se nismo mogli pomaknuti s mrtve točke. Treba pronaći drugi način. A naše glasanje… Doista ne vidim razlog zašto izigravamo većeg katolika od Pape”, rekao je Pecnik.

Nove podjele oko hrvatske svetinje, grada heroja Vukovara zbog skandaloznog plakata kojim Dan sjećanja želi obilježiti gradonačelnik Ivan Penava! “Oni kojima U na službenom plakatu Kolone sjećanja smeta, neka u Vukovar ne dolaze”, poručio je vukovarski gradonačelnik Penava koji je ovogodišnji mimohod na dan pada grada posvetio HOS-ovim borcima. Dok oporba poručuje da im Penava neće zabraniti dolazak, HDZ je, čini se, ovim potezom ostao zatečen.

“Penava izigrava nevidnog u ludnici”

“Stvari su vrlo jednostavne. Naprosto dolaze izbori, Penava je na čelu Domovinskog pokreta, koji kako vidim prema nekim anketama ima oko 8 posto podrške glasačkog tijela, očigledno je to stranka koja nema neki sustav vrijendosti. Odnosno, njihov sustav vrijednosti je ‘hoćemo u vlast pod svaku cijenu’. Oni su računali da će zajedno s Mostom biti snaga koja će se moći nametnuti HDZ-u, no Most je odabrao suvereniste i DP je ostao suh i sad ‘ajde, moramo nešto napraviti, moramo dizati tenzije’. A Vukovar je za to najbolje, najefikasnije mjesto, da se pokuzejete kao branitelj domovinskih vrijednosti. Plenković je donio sramotnu odluku, ono njego vijeće, ako ZDS može i ne može, onda može. Možete to razvlačiti kao harmoniku. Nije problem što Penava izigrava nevidnog u ludnici, nego naprosto to što ste dozvolili nešto što se nije smjelo dozvoliti i sada to morate kusati”, kaže Pecnik.

Po svemu sudići, uoči izbora bi u slavonskoj petoj izbornoj jedinici moglo biti svega. Tamo su Suverenisti s Mostom protiv DP-a, prvi čovjek tamošnjeg HDZ-a je ministar Banožić koji također ima afera…

“Činjenica je da će doista biti problema, DP ima svoje tijelo, Penava je tamo odmaći ali DP nije što je bio. HDZ ima podršku, ali se ona ruli. Banožioć nikad nije tamo bio posebno popularan. Ne smijemo zaboraviti Ivana Anušića, on je dio Slavonije koja je nezadovoljna HDZ-om. Dio Slavonije i HDZ-a i desnice bliske s HDZ-om… Većina misli kao DP ili Suverenisti, da ti ustašluci, da je to izraz domoljublja, ‘samo moramo sad biti malo pametni, prikrivati, ali to su naši dečki’. Tu će biti velike gužve, Anušić je čovjek koji sigurno gleda, vreba na greške Andreja Plenkovića. Plenković vodi računa jer on nosi velik broj glasova koji će mu trebati i to je jedan minotaurov labirint iz kojeg teško možete naći izlaz jer ako radikalizirate neku situcaiju, sebi režete granu na kojoj sjedite”, rekao je Pecnik.

