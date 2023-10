Proizvodi li vaša kuća neke od ovih zvukova? Mogli biste biti u velikim problemima

Podijeli :

Phovoi R. / Panthermedia / Profimedia

Kada je u pitanju naš dom, većini ljudi važno je sve: Od namještaja i dekora do boja i materijala. Ali, osim što želite da vaša kuća lijepo izgleda, trebali biste ponajprije voditi računa o tome da je ona sigurna. Jedna od stvari koje mogu biti upozorenje da nešto ne štima jesu zvukovi u vašem domu. Bez obzira živite li u staroj ili novoj kući, ako čujete zvukove poput lupanja, klokotanja cijevi ili zvukove grebanja, možda biste trebali istražiti o čemu se radi.

“Brzo slušanje i djelovanje od ključne je važnosti ako vam se vaš dom ‘obraća’ tim čudnim zvukovima”, kaže Carol Wilson iz You Comforta. Srećom, Wilson i drugi stručnjaci identificirali su sedam zvukova koji bi mogli signalizirati stvarne probleme. Čitajte dalje kako biste saznali što bi zvukovi mogli značiti i trebate li pozvati stručnjaka.

1. Glasno lupanje ili zveckanje

Prvi zastrašujući zvukovi kojih morate biti svjesni su glasno lupanje ili zveckanje. Ako ih čujete, posebno kada uključujete i isključujete vodu, najvjerojatnije se suočavate sa situacijom poznatom kao vodeni udar – i to morate odmah riješiti.

Todd Saunders, izvršni direktor tvrtke FlooringStores, kaže da zvukovi lupanja ukazuju na hidraulički udar u vašim cijevima, što je rezultat brzog povećanja tlaka. Ako se ne posavjetujete s vodoinstalaterom, možete riskirati oštećenje cjevovoda. “U ekstremnim slučajevima to čak može dovesti do puknuća cijevi i oštećenja instalacija u vašem domu”, dodaje.

Ako se zveckanje nastavi nakon isključivanja sustava i pokušaja osnovnog rješavanja problema, trebali biste potražiti stručnu pomoć.

2. Zvonjava ili zujanje

Ako čujete zvonjavu ili zujanje, ne biste trebali zanemariti ovaj znak upozorenja jer visoki zvukovi koje možda čujete u svom domu upućuju na probleme s električnim instalacijama. “Ovo bi moglo ukazivati na neispravnu električnu utičnicu ili neispravan električni uređaj”, kaže Wilson, koji dodaje da ako se ne riješi odmah, ovaj problem može dovesti i do požara na instalacijama.

Ako čujete ovakve zvukove u bilo kojem trenutku, važno je što prije utvrditi odakle dolaze. Pokušajte isključiti sve uređaje da vidite prestaje li zvuk. Ako se ne dogodi ili ne možete točno odrediti odakle dolazi, vrijeme je da pozovete električara, piše Best Life.

Klosterman također kaže kako biste iz predostrožnosti trebali isključiti sve prekidače i potražiti znakove bilo kakvog oštećenja, poput svjetala koja trepere.

3. Zvukovi šištanja ili curenja vode

Iako zvukovi šištanja ili curenja vode nisu toliko hitni kao lupanje ili visoki zvukovi, oni mogu ukazivati na curenje ili probleme s vodovodom, a šteta od vode može dovesti do vrlo visokih troškova ako se odmah ne riješi.

“Pazite na neuobičajena povećanja potrošnje vode na računu za komunalnu uslugu ili vodomjeru koja bi mogla ukazivati na problem”, savjetuje Klosterman, koji dodaje da biste također trebali pregledati sve izložene cijevi ili armature i vidjeti imali na njima znakova vlage ili korozije. Drugi znakovi curenja uključuju ljuštenje boje ili tapeta, kao i plijesan koju odaje ustajao miris.

Ako u bilo kojem trenutku posumnjate na curenje unutar zidova ili podova, pomoć stručnjaka sljedeći je logičan korak. Međutim, Klosterman napominje da ako su zvukovi šištanja i curenja vode povremeni i nisu popraćeni drugim problemima, možda nema potrebe za brigom.

4. Grgljanje ili pucketanje

“Pokušaj pronalaženja izvora grgljanja ili pucketanja može biti težak jer se čini da dolazi odasvud odjednom”, ističe Stacy Brown, direktorica tehničke obuke u tvrtki Real Property Management. Ovi zvukovi najčešće dolaze iz vodovodnog sustava i mogu ukazivati na probleme s protokom vode ili probleme sa zrakom u cijevima.

Brown kaže da to mnogo puta može biti pokazatelj potencijalnog začepljenja. Opet, svaka šteta od vode može biti skupa, stoga je važno brzo poduzeti mjere. Prvo biste trebali identificirati izvor i utvrditi koji uređaji ili cijevi zapravo stvaraju buku. Nakon što je to učinjeno, Klosterman predlaže provjeru začepljenja zahoda ili umivaonika kao i pregled povratnog toka vode u tuševima ili kadama.

5. Klokotanje u odvodima

Klokotanje iz odvoda može biti znak loše odvodnje, problema s ventilacijom ili većih problema unutar vodovodnog sustava, kaže Klosterman. Možda je nešto zapelo u odvodu, a u ekstremnim slučajevima znalo se događati i da korijenje drveća ‘upadne’ u sustav.

“Mnogo puta se to može pripisati i izlijevanju vode od tjestenine ili masti u odvode, kosi ili nekom drugom stranom predmetu kao što su četkice za zube, igračke ili odjeća”, kaže Brown.

Naposljetku, morate otkriti koji odvodi proizvode klokotanje tako da pregledate ima li u njima vidljivih začepljenja i krhotina. Spora drenaža, ustajala voda ili loša ventilacija vodovoda mogu dovesti do ovog zvuka, kaže Klosterman. Pozivanje vodoinstalatera može pomoći u rješavanju problema.

6. Škripeći otvori za sušilicu

Ne samo da škripavi otvor sušilice signalizira potencijalnu neučinkovitost ili kvarove sušilice, već može predstavljati i veliku opasnost od požara. “Ako vaša sušilica škripi i topla je ili vruća na dodir, odmah je isključite i izvucite iz struje”, kaže Brown za Best Life.

Škripa se javlja kada nakupljanje dlačica ili smanjeni protok zraka uzrokuju pregrijavanje sušilice – što može dovesti do požara. Stoga je najbolje da to prepustite tvrtki koja je specijalizirana za čišćenje ne samo otvora sušilice, već i same sušilice.

Klosterman dodaje da se buka može pripisati i problemima s remenom ili drugim komponentama: “Pažljivo pregledajte remen sušilice i vidite je li istrošen, pohaban ili oštećen jer oštećen remen sušilice može uzrokovati škripu tijekom rada.

7. Grebanje, šuškanje ili lupanje po zidovima ili tavanu

Svaki od tih zvukova može biti posljedica prisutnosti insekata i životinja, smatra Brown, ali napominje da ih mogu proizvoditi i grana drveća na krovu, otvori koje treba podmazati ili zamijeniti, kao i kapa dimnjaka ili krovni prozor koji je labav i ne podnosi dobro udare vjetra.

Ako grebanje, šuškanje ili lupanje po zidovima ili tavanu ostavite neriješeno duže vrijeme, vjerojatno ćete se morati suočiti sa značajnijim problemima pri popravku, kao što je oštećenje strukturnih elemenata vašeg doma, kao i problemi s električnim ožičenjem i izolacijom.

Ključno je obratiti pozornost na to odakle zvukovi dolaze i koliko se često javljaju. Također biste trebali tražiti praznine i otvore gdje bi štetočine mogle imati priliku napasti vaš dom.

