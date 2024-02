Psihologija boja: Kako su vaša osobnost i omiljena boja povezani

Podijeli :

Ivan Ryabokon / Panthermedia / Profimedia

Psihologija boja već godinama se koristi u marketingu i na području brendiranja te osmišljavanja proizvoda. Posljednjih desetak godina sve više se istražuje povezivanje osobnosti i karakteristika boja.

Naime, one nisu povezane sam s emocijama, već ujedno utječu na našu percepciju. Studije dokazuju da kroz godine boje mogu oblikovati našu osobnost te utječu na našu radnu etiku.

Ljudi generalno nisu svjesni utjecaja boja na njih same. Ipak, moguće da nešto kupujemo od stvari i radi boje, odnosno kolorita na oglasu i slično.

Kompanije koriste utjecaj boje na naše odluke i raspoloženje te time utječu na našu potrošnju. Za pouzdanost brendovi koriste plavu, a za zabavu narančastu – samo je jedan od primjera.

Ona se koristi posvuda, i kod nas, no toga nismo svijesni. No, psihologija boja utječe ne samo na to što kupujemo, već i na značenje koje pridodajemo stvarima. Upravo zato – omiljena boja otkriva našu osobnost, piše 24sata.

Crvena za strast i hrabrost

Crvena je hrabra i snažna te se obično referira na nešto što treba brzo uvidjeti. Ona u nama izaziva emocije te nas potiče na reakciju.

Ljudi kojima je ta boja omiljena su: odvažni, pustolovni, impulzivni, ponekad neustrašivi i strastveni.

Narančasta za kreativnost i sreću

Narančasta je nerijetko simbol kreativnosti, sreće, slobode, uspjeha i ravnoteže. Stručnjaci s područja marketinga koriste je kako bi privukli pažnju, no nije snažna poput crvene.

Ljudi kojima je ta boja omiljena su: zabavni, društveni, ekstrovertirani, komunikativni i produktivni.

Žuta je simbol pozitive i topline

Podsjeća nas na ljetno sunce te je simbol pozitive i sreće. Brendovi će koristiti ovu boju jer žele da se mi radi toga osjećamo sretno. Žuta je česta za poruke koje vas mogu oduševiti – primjer je besplatna dostava i slično.

Ljudi kojima je ta boja omiljena su: optimistični, smireni, duhoviti, kreativni, šarmantni i jedinstvene osobnosti.

Plava je pouzdanje i sklad

Plava je boja koju krase stabilnost, sklad, mirnoća i pouzdanost. Kompanije koje šalju tu poruku koriste plavu na razne načine. To su često velike kompanije koje moraju djelovati dugotrajno pouzdano.

Ljudi kojima je ta boja omiljena su: pouzdani, stabilni, diplomatični, odani, empatični i inteligentni.

Zelena za prirodu

Svije značajne stvari na svijetu su zelene, a to su novac i priroda. Zelena je dio svijeta ekologije te podsjeća na rast i razvoj, plodnost i dobrobit. No, zelena je i ljubomora ili zavist, neki ih vežu uz te karakteristike.

Ljudi kojima je ta boja omiljena su: praktični, racionalni, vole davati savjete, pomagati, vole biti na otvorenom, analitični su i izrazito kreativni.

Ljubičasta za privilegiju, ali i duhovnost

Ljubičasta se može povezati s kraljevstvom, moći, privilegijom, mudrošću i duhovnošću. Ljubičasta može biti i shvaćena kao arogantna ili iskričava, pa zato web stranice miješaju ljubičastu s malo bijele (poput Hallmarka ili Yahoo-a).

Ljudi kojima je ta boja omiljena su: originalni, ne podnose velike grupe, brzo misle, umjetničke duše, ponekad djeluju umišljeno, skloni ljepoti i estetici.

Ružičasta za razigranost i ženstvenost

Ružičasta je često simbol romantike, ženstvenosti i ljubavi. No, ponekad je smatramo malo nezrelom, radi konotacije sa svijetom odrastanja. Puno je toga rozo u svijetu igračaka. No, koriste je i neki brendovi donjeg rublja.

Ljudi kojima je ta boja omiljena su: zabavni, razigrani, pomalo nezreli, sanjari, izrazito emotivni, obiteljski tipovi.

Bijela je čistoća

Zapadna kultura predstavlja bijelu kao simbol vjenčanja i bolnica – ona je predstavnica čistoće i nevinosti. Brendovi je koriste i kad žele ublažiti neku boju, pa rade razne pastelne nijanse.

Ljudi kojima je ta boja omiljena su: smireni, nevini, odlučni, iskreni, direktni, zanimljivi.

Crna za tajanstvenost

Crno znači svašta, od smjelosti i jedinstvenosti do snage i spletki. No, također može biti i bol i tuga.

Povezana je u zapadnoj kulturi s tugom, no ujedno može biti luksuzna i moćna. značiti toliko različitih stvari: smjelost, jedinstvenost, tajanstvenost, spletke i snagu. Ali to također može značiti nesreću, tamu, tugu, bol ili tugu.

Ljudi kojima je ta boja omiljena su: odvažni, vole riskirati, promjenjive naravi i ciljeva, impresivni, naizgled prepotentni, snažne ličnosti, piše 24sata.

