Što ako se krene u privođenje Dodika? Anto Nobilo: “Nadam se da će razumni ljudi zakočiti”

Podijeli :

Odvjetik Anto Nobilo javio se iz Banja Luke za Novi dan.

Jučer je, podsjetimo, Tužiteljstvo BiH izdalo nalog za privođenje predsjednika RS-a Milorada Dodika.

“Ovdje nema više pravne pozicije. Na sceni je politička odluka da Republika Srpska ne priznaje sud BiH i odgovarajuće Tužiteljstvo. To je čista politička odluka. Tu više nema prostora za odvjetnika. Sad smo u jednoj političkoj krizi, možda najvećoj od završetka rata i mislim da je tu krizu razumno riješiti ne pravnom represijom nego ozbiljnim političkim razgovorima”, rekao je Anto Nobilo.

Dodao je i da on u ovoj novoj situaciji više nije odvjetnik Milorada Dodika.

“Ja sam bio odvjetnik samo u onom prvom postupku. Imam još obavezu napisati žalbu i to je sve. Ova situacija više nije shvaćena kao pravna”, objasnio je.

Što bi se dogodilo da se krene u privođenje Milorada Dodika?

“To najbolje govori procjena sigurnosne agencije BiH koja je rekla da je to akcija visokog rizika. Ja mislim da će razumni ljudi u Sarajevu shvatiti da ne bi bilo pametno ulaziti u takvu jednu nasilnu akciju jer bojim se da bi moglo doći do sukoba. Nadam se da će razumni ljudi zakočiti”, govori Nobilo.

Dodik ide dalje, sada nameće izmjenu ustava RS-a

Odgovorio je i na pitanje kako vidi odluke koje se donose u skupštini Republike Srpske i jesu li izvan okvira Daytona.

“Ovdje je sve izvan okvira Daytona. Sadašnje ustavno pravno stanje ja apsolutno izvan okvira jer su ljudi, prije svega strane ambasade, shvatili da je Daytonski sporazum bio nužan za okončanje rata, ali stvorio je jednu nefunkcionalnu državu. S druge strane Dodik i njegovi su sad krenuli u drugu krajnost. Idu pokušati izglasati ustav gdje bi Republika Srpska bila slična kao Republika u Jugoslaviji, a to znači da ima dosta elemenata državnosti, ali i da ima pravo na odcjepljenje. To Dayton ne priznaje. Hoće li to sad proći teško mi je reći”, rekao je Nobilo.

Za kraj je dodao da pozicija Hrvatske mora biti puno aktivnija.

“Hrvatska mora biti aktivnija, ali ne se uključiti tako da se to gleda iz daljine kao crno bijeli svijet. Situacija je puno složenija. Treba ući puno dublje i pokušati biti možda čak i most koji će pokušati smiriti situaciju i povezat suprotstavljene strane u BiH”, smatra Nobilo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.