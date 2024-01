Što se dogodi u vašem tijelu ako preskočite doručak?

Podijeli :

Shutterstock / Ilustracija

Doručak je prvi obrok, a često čujemo i da je upravo on - najvažniji. Njime se prekida cjelonoćni post, a osobe koje preskaču ovaj obrok taj post produžuju. Konstantno propuštanje doručka bez ikakvog plana o tome što i kako ćete jesti tijekom ostatka dana moglo bi vas udaljiti od vaših zdravstvenih ciljeva umjesto usmjeriti prema njima.

“Preskakanje doručka nije samo osjećaj gladi, to je propuštena prilika da učinkovito nahranite svoje tijelo i um”, kaže Claire Rifkin, dijetetičarka iz New Yorka i osnivačica privatne prakse specijalizirane za reproduktivno zdravlje žena.

Što se događa vašem tijelu kada preskočite doručak

Preskakanje doručka može dovesti do mnogih kratkoročnih i dugoročnih učinaka, a ovdje smo naveli neke koji mogu utjecati na vaše fizičko i mentalno zdravlje i opću dobrobit, piše Eating Well.

Mogli biste osjećati nedostatak energije

“Kada se ujutro probudite, imat ćete nižu razinu šećera u krvi, a ako ostanete u tom stanju dulje vrijeme, mogli biste osjetiti umor ili maglu u mozgu”, kaže dijetetičarka Marcie Vaske.

Zašto redovito doručkovati?

Jednostavno rečeno, naš se mozak oslanja na glukozu kako bi radio optimalno. A odakle dolazi glukoza? Prvenstveno iz ugljikohidrata. Više je nego vjerojatno da će vaš doručak sadržavati zalihe ugljikohidrata koji će pomoći u održavanju zdrave razine šećera u krvi za povećanje energije, mentalni fokus i snagu mozga koji su vam potrebni.

Mogli biste izbaciti svoje hormone iz ravnoteže

Ako predugo ne jedete, možete sniziti razinu šećera u krvi i izbaciti razinu hormona iz ravnoteže, prema Endocrine Society. Sve počinje s kortizolom, hormonom stresa.

“Kortizol uvelike utječe na vaše raspoloženje, vašu reakciju na stres i na to kako reagirate na dnevne zadatke i situacije. Općenito, razine kortizola su više kada se probudite i opadaju kako dan odmiče. Doručak može pomoći u upravljanju razinama i stresom, dajući vam mentalni poticaj za cijeli dan”, kaže Laura Purdy, certificirana liječnica obiteljske medicine.

S vremenom, poremećaj u ravnoteži hormona također može utjecati na reproduktivno zdravlje i menstruaciju, prema Rifkin.

Možete se osjećati neraspoloženije ili tjeskobnije

Naravno, ako vam hormoni nisu u funkciji, možete se osjećati “isključeno” ili biti skloni promjenama raspoloženja.

Doručak koji smatramo jednim od najzdravijih, stručnjaci smatraju lošim, a evo i zašto

Prije nego što se zapitate padate li u depresiju, razmislite kako ste jeli u posljednje vrijeme i jeste li propustili doručak. Studija iz 2020. godine provedena na 21.972 studenta koji pate od dijabetesa, metaboličkog sindroma i pretilosti otkrila je da je preskakanje doručka povezano s izostankom osjećaja sreće, depresijom i posttraumatskim stresnim poremećajem.

“Kada su postojano visoke, razine kortizola povezane su s anksioznošću i depresijom”, kaže Rifkin.

Dobre vijesti? Doručak je dobra prilika da nahranite svoj mozak i mentalno zdravlje. „Nedostatak hranjivih tvari koje podržavaju mozak, poput omega-3 masnih kiselina i vitamina B, povezan je s poremećajima raspoloženja. Hranjivi doručak više je od pukog fizičkog goriva. To je kritična komponenta u održavanju mentalnog i emocionalnog blagostanja”, kaže Rifkin.

Mogli biste osjećati veću želju za hranom

Preskakanje doručka može imati trajan učinak na ostatak vašeg dana. “Mnogi ljudi koji preskaču doručak osjećaju intenzivniju želju za hranom kasnije tijekom dana, dok njihovo tijelo pokušava nadoknaditi hranjive tvari koje su možda propustili,” kaže Melissa Mitri, autorica članaka o prehrani.

Vaše tijelo može tražiti brze izvore energije pa biste mogli osjetiti žudnju za čipsom ili pecivima, koji vas mogu oraspoložiti nakratko, ali ubrzo ćete opet biti gladni. Svi ponekad osjećamo žudnju za nekom hranom, ali preskakanje obrok može vas dovesti u situaciju da pojedete bilo što što vam se nađe u blizini.

Doručak koji uključuje hranu bogatu proteinima može pomoći u obuzdavanju žudnje i uravnotežiti razinu šećera u krvi. U studiji iz 2018. koja je objavljena u Current Developments in Nutritionnavodi se da dosljedno konzumiranje doručka s visokim sadržajem proteina može smanjiti količinu nezdravih grickalica koje konzumirate, kao što može povećati osjećaj sitosti i smanjiti apetit.

Možete naštetiti zdravlju svog srca

Propuštanje obroka dugoročno može biti opasno, čak do te mjere da može oštetiti vaše srce. To potvrđuju i brojne studije. Meta-analiza iz 2019. u American Journal of Cardiology otkrila je vezu između izostanka doručka i povećanog rizika od srčanih bolesti. Može biti povezano i s metaboličkim učincima koje preskakanje doručka ima na razinu šećera u krvi, prejedanjem kasnije tijekom dana i drugihm lošim životnim navikama koje mogu potaknuti srčane bolesti.

“Studija Američke udruge za srce posvetila je brojna istraživanja preskakanju doručka i utjecaju tog koraka na zdravlje srca i druga stanja. Iako istraživanje nije u potpunosti jasno što se tiče utjecaja preskakanja doručka na zdravlje srca jer mnogi čimbenici uzrokuju kronične bolesti, čini se da oni koji doručkuju i jedu i druge obroke u određenom vremenu, imaju zdraviji kardiološki profil od onih koji to ne rade. Ono što je najvažnije je način razmišljanja i vođenje brige o vrsti hrane koju jedete, unos kvalitetnih hranjivih tvari u vašu prehranu i dosljedno vođenje zdravih životnih navika”, kaže medicinska sestra Maggie Berghoff.

Mogli biste usporiti svoj metabolizam

Neki ljudi redovito izbjegavaju doručak u nadi da će smršavjeti, ali umjesto toga, mogli bi spriječiti gubitak težine. Kako? Procesi u tijelu se usporavaju kako bi se sačuvala energija potrebna za preživljavanje.

Dakle, doručak je najzdravija opcija za održivi gubitak težine i bolje zdravlje.

Pomaže li vam preskakanje doručka pri mršavljenju?

Što se događa našem tijelu ako preskočimo doručak?

Preskakanje doručka može vam pomoći da izgubite minimalnu težinu u kratkom roku, ali ta je praksa daleko od održive i može se čak obiti o glavu. Prema studiji iz 2022., preskakanje doručka povezano je s inzulinskom rezistencijom i debljanjem. Povrh toga, može negativno utjecati na vaše cjelokupno zdravlje, što jednostavno nije vrijedno toga. “Pretilost, hipertenzija, dijabetes i druge zdravstvene posljedice povezuju se s redovitim preskakanjem doručka”, kaže Berghoff.

Izbjegavanje hrane kada ste gladni može poremetiti vaše hormone gladi i sitosti, koji su tu s razlogom. Ovi hormoni — leptin i grelin — pomažu vam u zdravoj regulaciji apetita, stoga je važno održavati ih na optimalnoj razini. Kada ne dobivate odgovarajuće signale od ovih hormona, možete propustiti obrok kada ga vaše tijelo najviše treba ili se prejesti hrane s malo hranjivih tvari jer ste gladni.

Što smo zaključili? Doručak vašem tijelu daje hranjive tvari koje su mu potrebne za održavanje energije, uravnoteživanje vaših hormone i poboljšanje vašeg raspoloženja kako biste mogli jasno razmišljati i usredotočiti se. Preskakanje ovog ključnog jutarnjeg obroka povezano je s lošim zdravstvenim ishodima poput neravnoteže šećera u krvi i većeg rizika od kroničnih bolesti.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.