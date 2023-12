Što se događa našem tijelu ako preskočimo doručak?

Podijeli :

Unsplash/Ilustracija

Kada ste odrastali, roditelji su vam vjerojatno govorili kako je doručak "najvažniji obrok u danu". Možda su cijelo vrijeme bili u pravu. Studije pokazuju da je zdrav doručak povezan s većim unosom hranjivih tvari tijekom dana i boljom kvalitetom prehrane.

Važno je razumjeti posljedice koje preskakanje doručka može ostaviti na vašem tijelu, prenosi Eat This, Not That.

Razina šećera u krvi može pasti

Bez unosa hranjivih tvari iz zdravog, dobro uravnoteženog doručka, razina šećera u krvi može pasti, ostavljajući vas umornima, razdražljivima i nesposobnima da se usredotočite. Prema studiji iz 2019., oni koji su preskočili doručak imali su povećanu razinu šećera u krvi i lošije su kontrolirali šećer u krvi.

“Budući da ne jedete cijelu noć dok spavate, šećer u krvi prirodno opada nakon buđenja”, kaže Caroline Young, registrirana dijetetičarka.

“Ako ga ne vratite dobro izbalansiranim doručkom, šećer u krvi će nastaviti padati tijekom jutra. S vremenom to može dovesti do velikih oscilacija i nestabilnosti šećera u krvi, što, naravno, može dovesti do dijabetesa. Istraživanja pokazuju da je preskakanje doručka povezano s povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2.”

Teško ćete se usredotočiti

Doručak donosi bitne hranjive tvari koje pokreću vaš mozak. Preskakanje doručka može dovesti do poteškoća s koncentracijom. Studija iz 2017. primijetila je da su sudionici koji su preskočili ili pojeli nezdrav doručak imali lošije kognitivne performanse tijekom dana od onih koji su jeli zdrav doručak.

Vaš metabolizam će se usporiti

Preskakanje doručka može imati kontraproduktivan učinak na vaš metabolizam. Istraživanja pokazuju da bi se vaše tijelo moglo prilagoditi usporavanju metabolizma, što potencijalno može rezultirati debljanjem.

“Redoviti obroci, uključujući doručak, igraju ulogu u održavanju uravnoteženog metabolizma”, objašnjava Trista Best, registrirana dijetetičarka. “Preskakanje doručka može poremetiti ravnotežu, potencijalno utječući na sposobnost tijela da učinkovito koristi i skladišti energiju.”

Poremećen osjećaj za glad

Ako ne doručkujete, to može izazvati intenzivnu želju za jelom kasnije tijekom dana, što dovodi do potencijalnog prejedanja i otežava održavanje uravnoteženog i pažljivog pristupa hrani.

“Vaše tijelo traži ravnotežu pa preskakanje doručka može dovesti do veće žudnje ili prejedanja kasnije tijekom dana dok vaše tijelo pokušava nadoknaditi kalorije koje nedostaju”, kaže Sarah Schlichter, registrirana dijetetičarka. “Studija je pokazala da su oni koji su preskakali doručak konzumirali više ugljikohidrata (uključujući dodane šećere), šećera i masti od onih koji su doručkovali.”

Može doći do rasta razine kortizola

Hormon stresa kortizol ne reagira samo na emocionalni stres; također reagira na fiziološki stres izazvan preskakanjem obroka. Prema sustavnom pregledu časopisa Nutrients iz 2021., preskakanje doručka može povećati jutarnju razinu kortizola, što može dovesti do povećanog apetita i loše kvalitete sna.

„Svaki oblik ograničenja hrane, uključujući preskakanje doručka, oblik je mentalnog i tjelesnog stresa,” navodi Young. “Da bi vaš živčani sustav bio reguliran, potrebna mu je odgovarajuća prehrana. Dakle, kada preskočite doručak, veća je vjerojatnost da će vaše tijelo otići u stanje disregulacije, koje dolazi s tjeskobom, ubrzanim otkucajima srca i razdražljivošću.”

Može doći do smanjenja razine energije

Doručak donosi energiju koja je vašem tijelu potrebna da pokrene metaboličke procese. Kada preskočite doručak, razina šećera u krvi može pasti, ostavljajući vas umornima i razdražljivima. Prema studiji iz 2021., preskakanje doručka povezano je s povećanim umorom i smanjenom kvalitetom sna.

“Budući da je jelo ono što nam daje energiju, nastavak gladovanja nakon noći, tako da ne jedete doručak, može dovesti do dodatnog umora, glavobolja, promjena raspoloženja i loših kognitivnih performansi”, zaključuje Schlichter.

