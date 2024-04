Stomatolog objasnio kako hrkanje može dovesti do gubitka zuba i drugih ozbiljnih zdravstvenih problema

Podijeli :

Stomatolog je izdao oštro upozorenje da hrkanje može biti pokazatelj ozbiljnih zdravstvenih problema i čak dovesti do oralnih zdravstvenih problema - uključujući loš zadah.

Uobičajeno je da ljudi hrču u nekom trenutku svog života, često zbog prehlade ili bolesti koja začepljuje nos ili utječe na disanje. Muškarci imaju dvostruko veću vjerojatnost da hrču od žena i obično proizvode glasnije zvukove.

Dob igra značajnu ulogu u hrkanju, a većina oboljelih je u pedesetima. Međutim, tome mogu pridonijeti i izbori stila života poput pijenja i pušenja. Težina je još jedan čimbenik koji doprinosi, a liječnici opće prakse često savjetuju pacijente da se pozabave ovim problemom ako traže pomoć za hrkanje, piše Mirror.

Stomatolozi također mogu dati savjet o hrkanju, jer problemi sa zubima i desnima mogu utjecati na disanje tijekom spavanja. Dr. Deepak Aulak, r osnivač dentalne aplikacije Toothfairy pokretane umjetnom inteligencijom, rekao je: “Hrkanje je više od frustracije koju morate podnijeti vi i svi koji vas mogu čuti.”

“To je često pokazatelj temeljnih zdravstvenih problema koji mogu značajno utjecati na kvalitetu vašeg života, a također mogu dovesti do problema s oralnim zdravljem. Osobe koje hrču često spavaju s otvorenim ustima, što isušuje usta i smanjuje količinu sline. Mi potrebna nam je žalfija kako bismo osigurali da naši zubi i desni ostanu zdravi. To znači da postoji potencijalna bolest desni, pa čak i gubitak zuba. Ako ste zabrinuti zbog hrkanja, svakako razgovarajte sa stomatologom”, dodao je dr. Aulak.

Suha usta

Hrkanje često dovodi do disanja na usta, što smanjuje proizvodnju sline što dovodi do suhih usta. Nedostatak sline povećava rizik od oralnih infekcija, a kronična suha usta mogu uzrokovati karijes i bolesti desni, jer je slina ključna za održavanje dobrog oralnog zdravlja.

“Redoviti stomatološki pregledi ključni su, ne samo za održavanje cjelokupnog oralnog zdravlja, već i za konkretno rješavanje problema sa suhim ustima. Redovitim praćenjem vašeg oralnog zdravlja, možemo uočiti sve rane znakove suhih usta i provesti odgovarajuće intervencije za ublažavanje nelagode i spriječiti moguće komplikacije”, poručuje dr. Aulak.

Loš zadah

Hrkanje može dovesti do lošeg zadaha, nastalog kada stalna suha usta dovedu do karijesa ili bolesti desni. Suha usta uzrokovana hrkanjem povećavaju nakupljanje bakterija što znači da ima manje sline za sprječavanje karijesa.

Hrkanje isušuje vaša usta i lišava ih prirodnog obrambenog sloja žalfije, koji je ključan u borbi protiv karijesa i održavanju zubi i desni čistima. Ako vam je neugodno pitati nekoga imate li loš zadah, pitajte svog stomatologa. Dobit ćete iskren odgovor upravo od one osobe koja može pomoći u liječenju.

Bolesti desni i gingivitis

Još jedan simptom nedostatka sline zbog suhih usta je gingivitis i ozbiljnija bolest desni, poput paradentoze. Gingivitis je prva faza bolesti desni, koja nastaje kada se naslage, kamenac i bakterije nakupljaju na zubima, što dovodi do crvenila, otečenosti i krvarenja desni.

Kada se stanje ne liječi, može se razviti u parodontnu bolest, koja napada meko tkivo oko zuba, uzrokujući gubitak zuba. Prekinuti san uzrokovan hrkanjem ili apnejom za vrijeme spavanja može povećati upalne markere u krvi, što može pogoršati bolesti desni.

Ako vidite krv u umivaoniku nakon što ste oprali zube ili ste primijetili neugodan miris nakon čišćenja zubnim koncem, to mogu biti prvi znakovi bolesti desni. U ranim fazama može se lako liječiti posebnim pastama za zube i vodicama za ispiranje usta, ali ako se dopusti da se bolest dublje ukorijeni, znat ćete za to, vrlo je bolno.

Gubitak zuba

Ozbiljna bolest desni ili parodontoza slabi meko tkivo koje podupire zube i može u konačnici dovesti do gubitka zuba. Gubitak zuba mijenja oblik usta, potencijalno sužavajući dišne ​​putove i utječući na to kako se jezik odmara dok osoba spava. To zauzvrat uzrokuje hrkanje.

Gubitak zuba zbog bolesti desni konačni je rezultat dugotrajne, loše oralne higijene. A hrkanje bi moglo biti dodatak tome. Obratite se svom stomatologu ako ste zabrinuti zbog svog hrkanja ili hrkanja voljene osobe.

