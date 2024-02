Podijeli :

Kada se ljudi zaljube, sav oprez obično pada u vodu. Ideja da ste možda pronašli ljubav svog života čini vas spremnima da učinite sve za tu osobu. Ili baš suprotno, možete biti previše oprezni kada je u pitanju zaljubljivanje. Možda želite zaštiti svoje srce i kloniti se svakoga tko bi vam mogao biti potencijalni partner.

Ljubav je jedna od “najzeznutijih” stvari u životu. Nitko ne može u potpunosti savladati ljubav. Bez obzira na to koliko u ljubavi bili oprezni, greške će se događati. No, kada se radi o zaljubljivanju u nekog novog, čini se da ljudi čine još više pogrešaka nego obično. I ne samo to, skloni smo i ponavljati iste greške.

Započinjanje nove veze i pronalazak nove ljubavi može biti iskustvo koje neizmjerno ispunjava. Ali također morate znati kako izgraditi taj odnos ako želite biti sigurni da nećete biti povrijeđeni. Stoga je dobro znati koje su to tri najčešće greške koje ljudi rade kada se zaljube i kako ih izbjeći, piše Zadovoljna.hr.

1. Ne znaju kako upravljati povjerenjem

Upravljati bilo kakvim međuljudskim odnosnom je kompleksno. Kada je taj odnos romantičan, postaje još kompleksnije. A to je ponajviše zato jer ljudi ne znaju kako upravljati povjerenjem u vezi.

Ponekad ljudi imaju previše povjerenja. U drugim slučajevima imaju premalo povjerenja ili ga uopće nemaju. Ako ne pronađete način kako upravljati vlastitim povjerenjem, neće imati dobru podlogu za novu vezu.

Kad ljudi imaju problem s povjerenjem, to je vjerojatno zato jer su imali negativna iskustva u prošlosti. Ako je bivši partner bio nasilan, ako je lagao i varao, normalno je da nije lako vjerovati nekom novom. No problemi s povjerenjem mogu biti i posljedica traume iz djetinjstva. Ljudi čiji roditelji nisu međusobno komunicirali ili su bili strogi također neće lako vjerovati drugima.

Razumljivo da ćete osobu prvo željeti dobro upoznati prije nego joj počnete vjerovati. No ako imate neriješene probleme s povjerenjem, to ne pomaže ni vama ni vašem partneru. Partner bi trebao biti uz vas da vam pomogne u rješavanju tih problema, ali on nema odgovornost da se nosi s vašim problemima s povjerenjem. Ako ne popravite taj problem, otjerat ćete partnera.

Neki ljudi su po prirodi lakovjerni, a to može biti štetno. Kad god započinjete novu vezu, trebate biti malo oprezni.

Čak i ako se potencijalni partner čini kao najfantastičnija osoba, veza možda neće uspjeti. Ali kada se ljudi zaljube, mogu biti zaslijepljeni i previdjeti znakove upozorenja. Upamtite da je potrebno vrijeme da nekoga upoznate. Samo zato što vam se neka osoba sviđa, to ne znači da joj trebate dati svo svoje povjerenje.

Previše povjerenja u nekoga može vam se obiti o glavu jer nećete biti spremni na potencijalnu izdaju. Ipak, to ne znači da ne biste trebali vjerovati ljudima. Morate biti strpljivi i sigurni da poznajete nekoga prije nego što mu date svo svoje povjerenje. Trebate naučiti da ljudi moraju zaslužiti vaše povjerenje.

2. Ne znaju kako postaviti granice u novoj vezi

Granice su potencijalno najvažnija stvar u vezi. Bez obzira na to koliko mislili da se dobro slažete s nekim, neke stvari će vam uvijek biti neugodne. Baš kao što u širem društvu postoje pravila koja osiguravaju sigurnost, trebamo imati i neka pravila u romantičnim odnosima.

To također stvara sigurno okruženje za komunikaciju i omogućuje drugima da saznaju kako se osjećate. Kad se ljudi zaljube, stvari kao što su granice u vezi posljednja su im stvar na pameti. Kad se osjećate kao na sedmom nebu i stvari lijepo teku, vjerojatno ne osjećate potrebu za razgovorom o pravilima. I to je u redu u prvih nekoliko tjedana veze. Ali, ako nikada ne razgovarate o granicama, vaša bi veza mogla biti ugrožena.

Neki ljudi povezuju potrebu za granicama s toksičnim odnosima. Ali ne morate biti toksični da biste pogriješili i nenamjerno povrijedili nekoga. A to je upravo ono što se ograničenjima nastoji izbjeći. Zamislite da je jezik ljubavi vašeg partnera fizički dodir, ali vi imate problem s tim da vas stalno dodiruju. Možda vam se to ne sviđa ili imate neku traumu povezanu s dodirom. Ako ne komunicirate i izričito ne zamolite partnera da to ne čini, nema načina da on sazna da treba prestati.

Ili zamislite da vaš partner troši puno novaca, a vi ste više tip koji voli štedjeti. U tom slučaju treba razgovarati o tome koliko trošite i zašto, pogotovo ako veza postane ozbiljna. Ako se nadate da ćete izgraditi život s tom osobom, trebate razgovarati o tome što svakom od vas treba i kako to poštovati.

Sve što trebate učiniti kako biste stvorili zdrave granice jest razgovarati o svojim potrebama i željama u vezi. Razgovarajte o svojim vrijednostima i podijelite poglede na život. Razgovarajte o tome oko čega možete napraviti kompromis, a oko čega bi granice trebale biti strogo postavljene.

Sve dok ste otvoreni i iskreni jedno prema drugome, ne biste trebali imati problema s provođenjem zdravih granica. A ako vidite da vaš partner nije otvoren za ideju postavljanja granica, to je znak da možda tratite svoje vrijeme.

3. Ignoriraju upozorenja kada se zaljube u osobu koja nije za njih

Kad se zaljubimo, ne zaljubljujemo se samo u osobu. Zaljubljujemo se u ideju te osobe, u ono što bi ta osoba mogla biti. Ljudi to rade jer se nadaju da će pronaći ljubav poput one iz bajke. Ali zbog toga ignoriramo moguća upozorenja koja bi nas trebala odvratiti od te osobe. Drugim riječima, ljubav nas može zaslijepiti, a to može biti opasno.

Kad nekoga prvi put upoznate, velike su šanse da će vam ta osoba pokazati samo svoje najbolje strane. Na prvom spoju nitko vam neće govoriti o svojim negativnim osobinama. Ali to ne znači da znakovi ne postoje. Možda su dragi prema vama, ali su zlobni prema drugima. To je nešto što ljudi prečesto prihvaćaju, ponekad čak i idealiziraju.

Cijela ta ideja o tome da su “dobri su prema meni i ni prema kome drugom jer me vole” može nam stvoriti velike probleme. Kada se počnete zaljubljivati u nekoga, to ne znači da biste trebali opravdavati sve postupke te osobe. Trebate držati oči otvorenima i mentalno bilježiti destruktivna ponašanja koja ta osoba iskazuje. Još bolje, trebate je pozvati na odgovornost. Ako vas je strah započeti svađu, to bi vam trebao biti znak da ta veza nije onakva kakva bi trebala biti. Nikada se ne biste trebali bojati otvoreno razgovarati s partnerom o stvarima koje vas muče.

Nitko nije savršen i ljudi uvijek mogu učiti i rasti. Ali uvijek morate voditi zdrave razgovore, inače ćete na kraju patiti. Ono što je također važno jest razgovarati s drugima o vašoj vezi. Suprotno uvriježenom mišljenju, ne morate sve svoje probleme rješavati sami. Vaši prijatelji i obitelj mogu vam dati objektivniju perspektivu te biste uvijek trebali cijeniti njihov savjet.

