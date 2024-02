Znate li zašto trljate stopala jedno o drugo kada legnete u krevet? Za to postoji razlog!

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Svatko ima svoju noćnu rutinu - a za neke ljude to uključuje trljanje stopala jedno o drugo dok tonu u san.

Međutim, malo ljudi se zapita zašto to zapravo rade – ili jednostavno ne primjećuju da to uopće rade, piše Mirror.

“Zanima me umiruje li još nekoga kada trlja stopala jedno o drugo dok je u krevetu? Osjećam se kao da ne mogu spavati bez toga većinu noći. Mislim da se to događa kada imam previše energije. Volim to raditi, ali možda nekom drugom izgleda prilično smiješno”, napisao je jedan korisnik Reddita.

Ovaj položaj spavanja potiče bore, čak i kod mlađih ljudi

Ispostavilo se da ritmički pokret, poznat i kao “cvrčkanje” pomaže osobi da se oslobodi stresa ili tjeskobe prije nego što zaspi. Lee Phillips, psihoterapeut i certificirani terapeut za seks, rekao je: “Ime, što nije iznenađujuće, dolazi od cvrčaka. Insekti proizvode cvrkutave zvukove kada trljaju svoje duge stražnje noge o svoja krila ili kada jednostavno trljaju krila jedno o drugo.”

Jennifer Worley, licencirana bračna i obiteljska terapeutkinja i klinička direktorica First Light Recoveryja, rekla je: “Upuštanje u takve radnje može biti samoumirujući mehanizam, sličan ljuljanju ili tapkanju.”

Prema Leeju Phillipsu, ljudi koji imaju neurodivergentne poremećaje kao što su autizam i ADHD imaju veću vjerojatnost da će noću “cvrčkati” stopala. Međutim, to ne isključuje ljude bez neurodivergentnih poremećaja da provode istu tehniku ​​opuštanja.

