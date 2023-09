Prema novom zakonu za napuštanje psa slijedi zatvor

Podijeli :

Napuštanje životinja uskoro bi trebalo postati kazneno djelo s predviđenom kaznom zatvora u trajanju do godinu dana, piše u nedjelju Jutarnji list.

Bit će to dio novog paketa izmjena Kaznenog zakona koji se već godinu dana bistri na radnoj skupini Ministarstva pravosuđa i uprave, a koji je dosad ostajao u drugom planu, pa se o njemu u javnosti uopće nije govorilo.

No, iz dokumenata radne skupine koja radi na novom zakonu jasno je kako su u Ministarstvu odlučili u ovom paketu izmjena poraditi na jačanju zaštite životinja, pa tako i napuštanje životinja tretirati kao kazneno djelo.

Prvi je to put da se u Hrvatskoj napuštanje životinja tretira kao kazneno djelo za koje se može dobiti zatvorska kazna. Trenutačno je ono, naime, tek sastavni dio Zakona o zaštiti životinja za koji je predviđena novčana kazna u iznosu do 30.000 kuna.

Osim novog kaznenog djela, Ministarstvo pravosuđa i uprave planira učiniti i dodatni korak u jačanju kaznenopravne zaštite životinja, pa tako predlažu i povećanje zatvorskih kazni za ubijanje ili mučenje životinja.

Prijedlog je da se osoba koja usmrti životinju bez opravdanog razloga ili je teško zlostavlja, nanosi joj nepotrebne boli ili je izlaže nepotrebnim patnjama kazni zatvorom do dvije godine (trenutačno je kazna do jedne godine), a ako se to kazneno djelo počini iz koristoljublja, predlaže se kazna zatvora do tri godine, umjesto trenutačne dvije godine, piše novinar Jutarnjeg lista Nikola Patković.

