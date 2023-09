“Srozali smo političku kulturu do krajnjih granica. Ministri ne daju ostavke ni zbog čega”

Podijeli :

Luka Stanzl/PIXSELL

Novinari Goran Penić (Jutarnji list) I Ilko Ćimić (Index) gostovali su u TNT-u gdje su aktualne političke događaje.

Prvo su se dotakli slučaja ministra Gordana Grlića Radmana koji je zaboravio prijaviti milijune u imovinsku karticu.

“Kada je ova Plenkovićeva Vlada mijenjala zakon o sukobu interesa rekli su da je to osnova za borbu protiv korupcije, a sada vidimo da je to apsolutno ništa. Ljestvica je sada na 2,1 milijun eura. Ono što je bitno jest da je riječ o dividendi koju je ministar jednostavno morao prijaviti i to stoji na tri mjesta u imovinskoj kartici. Svaki prihod morate prijaviti, a kamoli prihodi koji prosječan Hrvat zaradi za 12 godina”, rekao je Čimić.

“Teško je vjerovati da zaboravio toliku sumu novca. Neki su u imovinske kartice prijavljivali i najbezvrijednije stvari. Ovdje je riječ o obiteljskoj tvrtki koja posluje s državom, oko 30 posto”, rekao je Penić.

“To je samo s ministarstvom, a gdje su još općine i druge državne tvrtke”, dodao je Čimić.

Grlić Radman traži od Povjerenstva da mu objasni kako ispuniti imovinsku karticu

“Ovakav slučaj do sada nismo imali. To je novac koji je stajao njemu na računu, to nije nekakvo potraživanje. To je odnos prema cjelokupnoj javnosti, jer prva reakcija je bila da je sve O.K., da bi sljedeći dan govorio o nekakvoj tehničkoj pogrešci. Rekao da je njegov grijeh da nije ažurirao karticu, što je apsolutna laž jer je ažurirao karticu četiri puta u četiri godine, ako što je dobivao dividendu četiri godine. A prije svega je govorio da nema nikakve veze s Agroproteinkom”, tvrdi Čimić.

“Mislim da smo političku kulturu srozali do krajnjih granica. Ministri ne daju ostavke ni zbog čega. U onom trenutku kada afera počne štetiti ministru onda će se nešto povući .Milim da je narod totalno oguglao na afere. Problem je i u samim institucijama gdje nema dovoljno ljudi jer gotovo sve su afere otkrili novinari”, smatra Penić.

Čimić dodaje da nije stvar u ljudstvu nego da je HDZ godinama srozavao institucije.

“Mislim da čovjek koji ne zna popuniti svoju imovinsku karticu ne može biti ministra. Ako gledamo neke njegove vanjsko-političke poteze, ja sam odavno izgubio povjerenje”, dodao je.

“Činjenica je da HDZ uvijek glasaju više-manje isti ljudi i stvar je izlaznosti, ali mislim da ove afere definitivno motiviraju birače da izađu na izbore”, napominje Čimić.

