Mitovi o drevnoj vještini: Idu li glazba i joga zajedno?

Kaylee Garrett/Unsplash

Joga je tisućama godina stara praksa. Posljednjih desetljeća joga se vratila na Zapad, pa i kod nas.

Na današnji dan 21. lipnja obilježava se međunarodni dan joge.

Vremenom nikle su brojne škole, a paralelno i zablude što je joga, čemu služi i kako joj se pristupa. Zato vam dmistificiramo neke od najčešćih mitova u vezi s ovom drevnom vještinom.

Joga je proistekla iz Hinduizma i samo se može upražnjavati ako ste vjernik

Joga je složena vještina i svatko tko je voljan iskoristiti, može. Razlog zbog koga je ova nauka obilježena kao hinduistička je taj, što se razvijala u ovoj kulturi tako da je prirodno što je povezana s hinduističkim stilom života. Riječ hindu dolazi od riječi sindu što je ime rijeke. Ipak, nije potrebno znati bilo što o hinduizmu da bi vježbali asane (položaje), disali ili meditirali.

Kada su u pitanju razne prakse joga je krajnje praktična. Mnogi bi bili iznenađeni kada bi znali koliko u raznim aerobik/pilates/fizikalnim i sličnim praksama ima jogijskih položaja.

Cilj joge su nemogući položaji

Kada se izgovori reč „joga“, većina ljudi na planetu misli samo na asane. Pored svih različitih stvari koje nauka joge izučava, današnji svijet je odabrao predstaviti jogu najčešće kroz fizički aspekt.

U jogijskom sustavu vrlo malo značaja je dato asanama, ali su danas asane najbitnije.

Ipak kad se pogledaju asane, samo mali broj je onih koje se mogu nazvati ekstremnim, uz ogromnu većinu jednostavnih, a ponekad i smiješno lakih. Ono što je važno, jest da se asane rade svjesne i sinkroniziranim s disanjem.

Joga je odlična rekreacija

Svako tko jogu smatra idealnom aktivnošću poput fitnesa ili misli da će kroz jogu dobiti izražene bicepse, jake trbušnjake s pločicama ili brzo sagorijeti kilograme u velikoj je zabludi. Joga nije samo vježbanje, ona ima mnoge druge dimenzije koje su povezane s fizičkim pokretima i položajima, ali bildanje to nije. Umjesto toga joga donosi opće zdravlje i sklad.

Za trbušnjake u teretanu, a za sagorijevanje masti na trčanje.

Joga i muzika odlično idu zajedno

Još jedna velika zabluda. Iako u prostoriji u kojoj se radi joga nikad ne bi trebalo biti ogledala ili glazbe, nerijetko se u brojnim tzv. centrima pušta glazba. Joga zahtijeva angažiranje tijela, uma, unutrašnje energije. Potrebni su fokus i posvećenost, a glazba nije od pomoći u tim trenucima.

Joga se može brzo naučiti iz knjiga

Danas, ako uđete u bilo koju knjižaru, naći ćete najmanje 15 do 20 različitih knjiga o jogi. Kako da naučite jogu za sedam dana, kako da postanete jogi za 21 dan… Mnogo ljudi je napravilo sebi veliku štetu učeći jogu kroz knjige i na brzinu.

Iako djeluje veoma jednostavno, ali je to veoma suptilan proces koji traje. Joga se mora učiti sa savršenim razumijevanjem i stručnim vodstvom. Bez ovoga ljudi koji vježbaju jogu mogu napraviti sebi probleme. Knjiga može inspirirati, ali njena svrha nije da podučava u praksi.

Joga je nešto što se prakticira ujutro ili uvečer

Joga nije nešto što se radi ujutro i/ili uvečer. Joga je način života. Vi morate postati joga. Ne postoji aspekt života koji je isključen iz jogijskih procesa. Ljudi mogu imati obiteljski život, ići na posao, voditi privatan posao, što god…

u svakom od njih joga vam može pomoći.

Je li kroz misao, disanje, ili vježbu, ali tu je. Svaki aspekt života može se iskoristi bilo da se upetljamo ili oslobodimo. Ako dođe do upetljavanja onda se to zove karma. Ako dođe do oslobađanja onda je to joga.

