Bavljenje sportom, kretanje i pravilna prehrana važni su segmenti zdravog života.

Vrijeme trudnoće je period u kojem se žene obično još više brinu o vlastitom zdravlju kako bi trudnoća prošla u najboljem redu. Stoga je to i vrijeme kada se razmišlja o treninzima za trudnice.

Žene koje su već i prije aktivno trenirale to mogu nastaviti činiti, a one koje su možda više imale sjedilački način života to trebaju činiti uz malo više opreznosti i tek nakon potvrde ginekologa.

Važno je znati da su treninzi za trudnice, pod uvjetom da se provode pravilno i uz nadzor stručnjaka, sigurni i donose brojne zdravstvene prednosti za trudnice.

Fizička aktivnost tijekom trudnoće pomaže u održavanju zdrave tjelesne mase, smanjuje rizik od komplikacija poput preeklampsije i olakšava postporođajni oporavak.

Također, treninzi poboljšavaju cirkulaciju, jačaju mišiće i pripremaju tijelo za porod.

Treninzi za trudnice: Da ili ne?

Treninzi za trudnice ne samo da su sigurni, već su i izuzetno korisni.

Donose brojne prednosti za trudnice te mnoge navode iskustvo treninga za trudnice i govore da su im oni olakšali trudnoću i porod.

“Ja sam vježbala u trudnoći, i to od trećeg mjeseca trudnoće pa do skoro do poroda. Super mi je to vježbanje, fizički sam se odlično osjećala, a i upoznala sam puno trudnica i izmjenjivale smo razna iskustva. Vježbanje mi je pomagalo u trudnoći, pogotovo pred kraj kada su me leđa rasturala, no nisam sigurna da mi je pomoglo kod poroda. Ne znam, možda bi mi porod bio teži da nisam vježbala”, navodi Katarina na forumu Miss 7 Mama.

Vježbanje za vrijeme trudnoće poboljšava raspoloženje, smanjuje stres i pomaže u održavanju fizičke kondicije, što može olakšati porod.

Trudnice koje vježbaju također se brže oporavljaju nakon porođaja i lakše se vraćaju u formu.

Ovo su još neke od dobrobiti treninga za trudnice:

– stvara se veća energetska rezerva zbog čega se trudnice lakše suočavaju sa svakodnevnim aktivnostima

– troši se više kalorija

– poboljšava se regulacija krvnog tlaka

– povećava se dotok kisika i poboljšava cirkulacija

– omogućava se učinkovito održavanje tjelesne mase

– smanjuje se potkožno masno tkivo

– poboljšava se san

– smanjuje se stres i anksioznost

– pozitivno utječe na oporavak tijela nakon poroda

Istraživanja su pokazala da nastavak treninga za trudnice nakon poroda također donosi prednosti.

Neke od njih su smanjenje prosječnog prirasta tjelesne mase i smanjenje ukupnog postotka dobivenog masnog tkiva.

Međutim, preporučuje se umjereni intenzitet treninga, uz prethodno savjetovanje s liječnikom i educiranim trenerom koji može prilagoditi vježbe prema individualnim potrebama.

Preporuka liječnika je da se trening za trudnice izvodi tri do pet puta tjedno, s trajanjem od 20 do 40 minuta po treningu.

Intenzitet treninga trebao bi biti umjeren, a trudnice ne bi trebale prelaziti maksimalni broj otkucaja srca od 130-140 otkucaja u minuti, ovisno o tromjesečju u kojem se nalaze.

Mogu li treninzi za trudnice biti opasni?

Iako su treninzi za trudnice generalno sigurni, postoje određene situacije u kojima vježbanje može biti rizično.

Trudnice koje imaju zdravstvene komplikacije poput prekomjernog krvarenja, vrtoglavica, bolova u trbuhu ili visoke tjelesne temperature trebaju izbjegavati fizičku aktivnost i konzultirati se s liječnikom prije nego se odluče na aktivnosti.

Također, savjetuje se da trening ne uključuje kontaktne sportove, aktivnosti kod kojih postoji velik rizik od pada, padobranstvo te ronjenje s bocom.

Riječ je o aktivnostima koje bi mogle biti opasne za trudnicu i dijete zbog eventualnih ozljeda. Bilo bi dobro da se izbjegava i korištenje teških utega i općenito prekomjerno opterećenje.

Važno je i da se kroz trening prate znakovi i reakcije tijela te da se s aktivnostima prestane ako nisu ugodne.

Važno je i slušati svoje tijelo, te prilagoditi intenzitet i vrstu treninga kako trudnoća napreduje.

Koji su najbolji treninzi za trudnice?

Kada je riječ o treninzima za trudnice, pravilno odabrane vježbe mogu značajno poboljšati zdravlje i dobrobit trudnica tijekom trudnoće.

Bilo bi dobro prije vježbanja odabrati vježbe koje su prilagođene specifičnim potrebama trudnica kako bi se postigao maksimalan učinak bez nepotrebnog opterećenja.

Ovo su preporučeni i najbolji treninzi za trudnice:

1. Hodanje

Jedna od najsigurnijih aktivnosti za trudnice, poboljšava kardiovaskularno zdravlje bez velikog opterećenja na zglobove.

2. Plivanje

Osigurava aktivnost cijelog tijela, a može biti lakše od hodanja jer voda smanjuje pritisak na zglobove i kralježnicu, što čini plivanje idealnim.

3. Joga

Ovaj trening za trudnice pomaže u poboljšanju fleksibilnosti i ravnoteže, a u jogi je važno i učenje pravilnog disanja, što može biti korisno tijekom poroda.

4. Pilates

Fokusira se na jačanje trbušnih i leđnih mišića, te poboljšava držanje i stabilnost zdjelice.

5. Vježbe snage s vlastitom težinom

Ovakve vježbe za trudnice jačaju mišiće i pripremaju tijelo za izazove poroda i postporođajnog oporavka, a mogu se izvoditi s laganim otporom ili bez dodatne opreme.

Savjeti za trudnice koje žele trenirati

Ako ste trudni i razmišljate o uvođenju treninga u svoju rutinu, donosimo nekoliko savjeta stručnjaka koji će vam pomoći da vježbate sigurno i učinkovito.

1. Posavjetujte se s liječnikom prije početka treninga

Prije nego što počnete vježbati, obavezno konzultirajte svog liječnika ili ginekologa. Oni će vam pomoći procijeniti je li vaša trudnoća uredna i postoje li zdravstveni razlozi zbog kojih biste trebali izbjegavati određene vrste aktivnosti.

2. Prilagodite trening svojoj trudnoći

Svaka trudnoća je jedinstvena, stoga je važno prilagoditi trening svakom tromjesečju.

Na primjer, tijekom prvog tromjesečja preporučuje se umjereni intenzitet, dok se u kasnijim fazama trening fokusira na jačanje mišića zdjeličnog dna, disanje i pripremu za porod.

3. Slušajte svoje tijelo

Trudnoća donosi mnoge promjene u tijelu, pa je važno slušati signale koje vam tijelo šalje.

Ako osjetite umor, vrtoglavicu, bolove u trbuhu ili bilo kakve druge nelagode, odmah prestanite s vježbanjem i obratite se svom liječniku.

4. Fokusirajte se na disanje i ravnotežu

Disanje je ključno tijekom trudnoće, posebno kako trbuh raste. Kao trening za trudnice su zato dobre vježbe disanja, joga i pilates koji će vam pomoći da održite mirno i kontrolirano disanje, a također će poboljšati vašu ravnotežu koja se često mijenja zbog pomaka težišta.

5. Redovno pijte vode i odmarajte se

Tijekom vježbanja u trudnoći, vrlo je važno održavati hidrataciju i uzimati dovoljno pauza, posebice ako osjetite da su vam neke vježbe teže.

Izbjegavajte vježbanje u vrućim i vlažnim uvjetima te uvijek osigurajte svjež zrak u prostoru otvaranjem prozora.

6. Ne zaboravite na opuštanje i istezanje

Istezanje i opuštanje na kraju svakog treninga pomažu u smanjenju napetosti u mišićima i povećavaju fleksibilnost.

Opuštajuće vježbe poput laganog istezanja mogu vam pomoći da se osjećate bolje i pripremite tijelo za daljnje aktivnosti.

Zaključak

Treninzi za trudnice siguran su i učinkovit način da trudnice održe zdravlje i kondiciju tijekom trudnoće, pod uvjetom da se vježbanje prilagodi njihovim specifičnim potrebama.

Kod treninga se ističe važnost umjerenog intenziteta treninga i pravilnog izvođenja vježbi.

Time se mogu izbjeći potencijalni rizici te dobiti brojne prednosti.

