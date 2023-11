Nova pravila za igrače lota: Evo na što sada morate obratiti pozornost

Podijeli :

JOEL SAGET / AFP

Od 1. studenog igrači lota 6od49 i igre77 moraju se naviknuti na neke novosti.

Jackpot igre Loto 6od49 u budućnosti može narasti do maksimalno 50 milijuna eura. Maksimalni jackpot može se osvojiti samo sa šest brojeva plus super broj.

Jackpot dodatne lutrijske igre 77 može u budućnosti porasti do 10 milijuna eura. Propisi za isplatu maksimalnog jackpota u igri 77 bit će usklađeni s inovacijama 6od49.

Novosti u lutriji srijedom i subotom

Jackpot bi u budućnosti mogao narasti na 50 milijuna eura, umjesto sadašnjih 45 milijuna eura. Uz povećani maksimalni jackpot, prema igračima lutrije srijedom i subotom, na snagu će stupiti još jedna promjena Loto 6od49, prenosi Fenix magazin.

Ako nagradna kategorija 1 nije zauzeta kada se dostigne maksimalni jackpot, maksimalni iznos dobitka ostaje u jackpotu sve dok barem jedan igrač točno ne pogodi šest dobitnih brojeva plus super broj. Prethodna zajamčena isplata nakon dostizanja maksimalnog jackpota bit će ukinuta.

Ubuduće bi svi iznosi koji premašuju maksimalni iznos dobitka trebali ostati u nagradnoj kategoriji 1. Oni služe kao dodatni iznos u prvom izvlačenju nakon što se dosegne maksimalni jackpot u toj klasi. To znači da nakon što se završi faza maksimalnog jackpota za Loto 6od49, veći početni jackpot dostupan je za kategoriju nagrada 1.

Mijenja li se nešto što se tiče šanse za dobitak?

Kako javljaju iz lutrije 6 od 49, nema promjena u matematičkim izgledima za dobitak. Vjerojatnost Lota 6od49 za nagradnu kategoriju 1 još uvijek je 1: 139.838,160. Vjerojatnost osvajanja nagradne kategorije 1 u igri 77 i dalje je 1:10 milijuna.

