Ove namirnice ne biste trebali podgrijavati

Sinoćnja večera može biti slamka spasa kada vam treba topao i gotov ručak, ali dobro razmislite prije nego podgrijete ovu hranu.

Jedina stvar koja je bolja od domaćeg obroka je ponovno uživanje u njemu sljedeći dan.

Ali čak i najukusniji ostaci mogu predstavljati opasnost.

Jaja

“Jaja gotovo uvijek sadrže salmonelu”, kaže dr. Kantha Shelke, znanstvenica za hranu. Neke metode koje se koriste za kuhanje jaja zahtijevaju blagu toplinu kratko vrijeme, što možda neće ubiti bakterije. Ostavljanje jaja na sobnoj temperaturi je recept za te bakterije da se razmnože do štetnih razina. Osim toga, svježa jaja su uvijek boljeg okusa i brzo se spremaju.

Cikla

Istraživanja, pokazuju da dušikov oksid u cikli može imati pozitivan utjecaj na tjelovježbu kao i na krvni tlak. Ali ti isti spojevi loše reagiraju na toplinu. Kada se hrana bogata nitratima kuha, “ne ohladi pravilno, nego se dodatno zagrije, nitrati se mogu pretvoriti u nitrite, a zatim u nitrozamine, od kojih su neki poznati kao kancerogeni”, kaže Shelke. Isto bi moglo vrijediti i za repu, još jedno korijensko povrće bogato nitratima, prenosi Reader’s Digest.

Krumpiri

Iako se kuha na većoj temperaturi i duže od jaja, krumpiri mogu biti rizični ako se ohlade i čuvaju na sobnoj temperaturi. To potencijalno može potaknuti rast Clostridium botulinum, bakterije koja uzrokuje botulizam, kaže Shelke. Osim toga, krumpir je također među namirnicama koje ne biste trebali zagrijavati u mikrovalnoj pećnici.

Špinat

Poput cikle, špinat je još jedna namirnica bogata nitratima koja se često poslužuje kuhana. Kako biste izbjegli pretvaranje nitrata u ovom zelenom lišću u potencijalno kancerogene nitrozamine, svoj špinat možete poslužiti sirov ili lagano pirjan. Također je važno napomenuti da nitriti, još jedan nusproizvod zagrijavanja hrane bogate nitratima, nisu sigurni za dojenčad mlađu od šest mjeseci.

Riža

Sedamdesetih godina prošlog stoljeća brojna trovanja hranom su bila povezana s ostacima riže. To je dovelo do povećane svijesti o tome da riža sadrži mikroorganizam nazvan Bacillus cereus koji se razmnožava na sobnoj temperaturi. To ne znači da morate baciti svu nepojedenu hranu za ponijeti – samo se pobrinite da je brzo spremite u hladnjak.

Piletina

Kao i jaja, sirova piletina ima tendenciju sadržavati salmonelu, a vrijeme i niske temperature recept su za katastrofu jer se te bakterije razmnožavaju. Najbolji način da to izbjegnete je da se pobrinite da unutarnja temperatura vaše piletine dosegne 74 stupnjeva Celzijusa.

Plodovi mora

Svježa riba je veoma zdrava i većina nas je ne jede dovoljno, ali riba se vrlo lako može pokvariti. Bakterije koje mogu uzrokovati bolest brzo rastu na visokim temperaturama (između 4 i 60 stupnjeva Celzijusa). Čak i temperatura okoline u prostoriji može utjecati na to. Nikada ne ostavljajte plodove mora izvan hladnjaka dulje od dva sata, ili dulje od sat vremena kada su temperature iznad 35 stupnjeva Celzijusa).

