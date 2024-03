Pogreške u soljenju hrane koje mogu uništiti vaše jelo

Podijeli :

Unsplash

Previše ili premalo soli lako može upropastiti jelo, no kako znati koliko je dovoljno – i što učiniti ako smo hranu posolili (pre)široke ruke?

Dobro je znati da se sol različito ponaša ovisno o trenutku u kojem je dodajete u jelo.

Dodate li je na početku, izvući će tekućinu iz namirnica. Zbog toga primjerice solimo salatu od kupusa unaprijed – kako bi s viškom vode otišla i nepoželjna gorčina, piše Punkufer.

Zašto je za ukusnu tjesteninu ključno posoliti vodu prije kuhanja? Evo zašto prvo posoliti patlidžane i ostaviti ih da odstoje

Neke vrste hrane treba soliti pri kraju kuhanja: primjerice grah i slanutak najbolje je kuhati u nezasoljenoj vodi kako bi opna bila mekana te ga tek pri kraju posoliti.

Također, ako želite da meso ima hrskavu kožicu, nemojte ga zaboraviti posoliti prije termičke obrade. Pripremate li piletinu, pospite malo soli po koži bataka, zabataka i bijelog mesa pa ostavite meso u hladnjaku oko pola sata. Sol će pomoći s isušivanjem kože te vam olakšati postizanje savršene hrskavosti nakon termičke obrade.

O tome treba li soliti meso ili ne prije stavljanja na roštilj mišljenja se razlikuju, ali većina kuhara slaže se u tome da je mljeveno meso dobro posoliti prije pečenja, a vrhunske komade nakon skidanja sa žara.

Kako gljive ne bi bile gumaste ili žilave, nemojte ih soliti na početku kuhanja. Kako bi fini sokovi ostati u gljivama, zbog čega će biti sočnije, solite ih pred kraj kuhanja.

Koliko posoliti?

– prilikom pripreme tjestenine na 1 litru vode za kuhanje dodajte otprilike 1 žlicu

– na 500 g sirovog mesa bez kosti ide 1,5 do 2 žličice soli

– na 500 g brašna za tijesto ide 1 žličica soli

– na 1 litru juhe ili umaka ide 1 žličica soli

– za vodene marinade, odnosno salamure za meso ugrubo računajte da se dodaje 50 do

75 grama soli na litru vode

– na 500 ml tekućine za kuhanje žitarica dodajte žličicu soli

– na 750 ml tekućine za kuhanje povrća dodajte 1 žličicu soli

Koliko je soli opasno?

Prevelike količine soli odjednom štetne su za zdravlje, a u većim količinama mogu biti i smrtonosne.

Letalna doza je oko 0,5 do 1 g soli po kilogramu tjelesne težine – to znači da bi osoba teška 70 kg, morala konzumirati od 35 do 70 g soli.

Oni koji imaju problema s bolestima srca, bubrega ili jetre trebali bi smanjiti sol u prehrani, a redovito uzimanje prekomjerne količine soli itekako šteti zdravlju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok