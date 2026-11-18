NIJE BIO PRVI IZBOR
Bezos osobno sudjelovao u odabiru novog Bonda: "Rob je imao nešto posebno"
Jeff Bezos, čelnik Amazona, otkrio je da je bio „iznimno uključen” u odabir Roberta Pattinsona za ulogu Jamesa Bonda, iako britanski glumac nije bio njegov prvi izbor.
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„U početku smo imali velik broj kandidata što smo postupno sveli na pet finalista. Potom smo s njima organizirali klasične probne snimke”, ispričao je milijarder iz svijeta internetske trgovine čije poslovno carstvo uključuje i filmski studio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) koji posjeduje prava na franšizu o agentu 007.
„Svih pet glumaca bilo je sjajno, ali Rob je imao nešto posebno”, dodao je Jeff Bezos, govoreći u utorak na konferenciji održanoj u Silicijskoj dolini.
Amazon MGM Studios dan ranije je objavio odluku da Robertu Pattinsonu povjeri jednu od najpoželjnijih uloga u svijetu filma, onu najpoznatijeg svjetskog tajnog agenta, Jamesa Bonda. Odluku je popratio kratkim videom na kojem glumac izranja iz tame u smokingu s pištoljem u ruci.
„Zapravo, u početku smo prema njemu imali blagu zadršku jer je već bio toliko poznat”, ispričao je osnivač Amazona, aludirajući na tradiciju odabira glumaca koji dotad nisu bili osobito poznati široj publici i mogli su se obvezati na višegodišnje sudjelovanje u franšizi.
Robert Pattinson (40) međunarodnu je slavu stekao ulogom vampira u filmskoj sagi „Sumrak”, nakon čega je glumio u nezavisnim filmovima i velikim holivudskim produkcijama poput „Batmana” i „Odiseje”.
Pattinson nasljeđuje Daniela Craiga koji je agenta 007 glumio 15 godina, sve do filma „Za smrt nema vremena” iz 2021. godine.
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