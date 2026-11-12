Niklas HALLE'N / AFP

Kada je barmen u filmu „Casino Royale” iz 2006. godine upitao Jamesa Bonda želi li votka martini protresen ili promiješan, iznervirani špijun odgovorio je: „Izgledam li kao da me za to briga?”

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Takve usputne replike bile su domišljat način da se publici poruči kako počinje nova era agenta 007 i da filmski serijal, pokrenut 1962. godine, dolaskom Daniela Craiga prolazi kroz temeljitu preobrazbu, piše BBC.

Tijekom sljedećih nekoliko filmova producenti su uspjeli pronaći ravnotežu između odavanja počasti prošlosti i odmicanja od nekih pretjerano karikiranih elemenata serijala, ne pridržavajući se više tako strogo svih Bondovih tradicija i prepoznatljivih klišeja.

„Jeste li očekivali eksplozivnu kemijsku olovku?”, upitao je kasnije Q, kojeg glumi Ben Whishaw, tajnog agenta u filmu „Skyfall”. „Takvim se stvarima više baš ne bavimo.”

Dva desetljeća nakon Craigova debija, serijal se ponovno priprema za novi početak, s novim glumcem i novom kreativnom ekipom.

Za obožavatelje Jamesa Bonda ovo je uzbudljivo razdoblje dok iščekuju kakav će oblik poprimiti sljedeća era slavnog špijuna.

Donosimo sve što je dosad poznato.

Kada će biti objavljeno ime novog Jamesa Bonda?

Nakon godina nagađanja, pripreme su napokon ozbiljno krenule i očekuje se da ćemo tijekom studenoga ili prosinca doznati tko će biti novi James Bond.

Govoreći u kolovozu, producentica Amy Pascal izjavila je za Deadline:

„Rekla bih da je kraj godine dobra procjena. Pristupamo tome doista, doista metodično.”

Završna probna snimanja navodno su održana krajem listopada pa, ako se ne dogodi nešto neočekivano, producentima ne bi trebalo trebati još mnogo vremena da donesu odluku i potpišu ugovor s odabranim glumcem. Nakon toga ostaje samo pitanje kako će vijest biti objavljena.

U ranijim razdobljima glumci koji su preuzimali ulogu Bonda predstavljani su na tradicionalnim fotografiranjima za medije ili konferencijama za novinare. No sada, kada je franšiza u vlasništvu Amazon MGM-a, neki očekuju da će tvrtka novog glumca predstaviti putem vlastite streaming-platforme Prime Video.

Tko bi mogao biti novi James Bond?

Vjeruje se da je nekoliko glumaca prošlo u završni krug probnih snimanja za jednu od najvažnijih uloga britanske kinematografije.

Troje glavnih kandidata navodno su:

Jack Lowden (36) – poznat po serijama i filmovima „Slow Horses” i „Ponos i predrasude”

(36) – poznat po serijama i filmovima „Slow Horses” i „Ponos i predrasude” Josh O'Connor (36) – „Kruna” (The Crown) i „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”

(36) – „Kruna” (The Crown) i „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” Callum Turner (36) – „Masters of the Air” i „The Capture”

Među ostalim glumcima čija se imena spominju nalaze se:

Jack O'Connell (36) – „Skins”, „Sinners”

(36) – „Skins”, „Sinners” Jack Barton (31) – „Heartstopper”, „SAS: Rogue Heroes”

(31) – „Heartstopper”, „SAS: Rogue Heroes” Joe Alwyn (35) – „The Brutalist”, „Hamnet”

(35) – „The Brutalist”, „Hamnet” Nicholas Hoult (36) – „Sve o dječaku”, „Superman”

(36) – „Sve o dječaku”, „Superman” Robert Pattinson (40) – „Sumrak”, „Batman”

(40) – „Sumrak”, „Batman” Jacob Elordi (29) – „Saltburn”, „Euforija”

(29) – „Saltburn”, „Euforija” Paul Mescal (30) – „Normal People”, „Gladijator II.”

Ipak, valja se prisjetiti da je i Daniel Craig 2005. godine bio iznenađujući izbor.

Zato ne treba isključiti mogućnost da producenti odaberu neočekivanog kandidata čije se ime dosad nije često pojavljivalo u medijima.

Kada će novi film o Jamesu Bondu stići u kina?

Očekuje se da će snimanje početi 2027. godine, a premijera bi trebala uslijediti 2028. godine. Točni datumi još nisu objavljeni.

Rasporedi filmskih produkcija često se mijenjaju, ali jasno je da je razvoj projekta već u poodmakloj fazi, budući da su redatelj i scenarist odabrani. Bit će to 26. film službenog serijala o Jamesu Bondu, no njegov naslov još nije potvrđen.

Tko će režirati i napisati novi film o Bondu?

Novi film režirat će Denis Villeneuve, poznat po filmovima „Zatočene”, „Sicario”, „Dolazak”, „Blade Runner 2049” te novijoj trilogiji „Dina” s Timothéejem Chalametom u glavnoj ulozi.

„Neka od mojih najranijih sjećanja na odlazak u kino povezana su s agentom 007”, izjavio je francusko-kanadski redatelj prošle godine.

„Odrastao sam gledajući filmove o Jamesu Bondu s ocem, još od 'Dr. No' sa Seanom Conneryjem. Veliki sam obožavatelj Bonda. Za mene je to gotovo svetinja.”

Dodao je:

„Namjeravam odati počast tradiciji i otvoriti put brojnim novim misijama koje tek dolaze. To je golema odgovornost, ali istodobno nešto nevjerojatno uzbudljivo i velika čast za mene.”

Scenarij za 26. film o Bondu napisat će Steven Knight, poznat po televizijskim serijama „Peaky Blinders” i „House of Guinness” te filmovima „Burnt”, „Spencer”, „Locke” i „The Girl in the Spider's Web”.

Knight je izjavio da mu je pisanje scenarija za film o Bondu oduvijek bilo na popisu životnih želja. Dodao je da se pridruživanjem franšizi osjeća kao da „ispunjava svoju dužnost prema kralju i domovini”.

Za BBC je rekao da namjerava „pisati lik, a ne glumca”.

„Stvar je u tome što Bond ima vlastiti svijet i vlastitu franšizu. Zato postoje određena pravila.”

„Naravno, morate ga razvijati i voditi naprijed, ali sviđa mi se ono što Bond predstavlja. Sviđa mi se što je britanski. Sviđa mi se što nije ni DC ni Marvel.”

„Zato osjećam odgovornost prema izvornom materijalu”, zaključio je Knight.