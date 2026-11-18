Nova generacija
Pattinson je novi agent 007, a tko će ga zavesti? Šest glumica u utrci za Bondovu djevojku
Nakon što je objavljeno da će Robert Pattinson preuzeti ulogu Jamesa Bonda od Daniela Craiga, pozornost javnosti sve se više okreće prema pitanju tko će biti njegova nova filmska partnerica, odnosno Bondova djevojka.
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Među glumicama koje se spominju kao moguće kandidatkinje nalaze se Zendaya, Zoë Kravitz, Anya Taylor-Joy, Sydney Sweeney, Margaret Qualley i južnokorejska glumica Hoyeon Jung.
Riječ je o imenima koja su posljednjih godina privukla veliku pozornost publike, a svaka bi od njih franšizi mogla donijeti drukčiju energiju, piše PopBee.
Glumice koje su već surađivale s Pattinsonom
Jedna od zanimljivijih kandidatkinja je Zendaya, koja je s Pattinsonom glumila u filmu "The Drama", a oboje se pojavljuju i u nadolazećem nastavku znanstvenofantastičnog serijala "Dina". Zendaya pritom već ima iskustva u suradnji s redateljem Denisom Villeneuveom, koji bi trebao režirati novi film o agentu 007.
U izboru se spominje i Zoë Kravitz. Ona i Pattinson zajedno su glumili u filmu "Batman", u kojem je Kravitz utjelovila Ženu-mačku. Njihova suradnja na velikom platnu pokazala je da bi mogli ostvariti zanimljivu glumačku kemiju.
Nova generacija holivudskih zvijezda
Među mogućim kandidatkinjama je i Anya Taylor-Joy, koja je privukla pozornost u filmovima "Furiosa: Pobješnjeli Max saga" i "Dina: Drugi dio". Njezino iskustvo u akcijskim ulogama moglo bi biti prednost u franšizi poznatoj po spektakularnim scenama.
Sydney Sweeney, zvijezda serija "Euforija" i "Bijeli lotos", također se ističe kao potencijalno zanimljiv izbor. Njezina popularnost i velik interes publike mogli bi dodatno pridonijeti promociji novog filma.
Na popisu je i Margaret Qualley, poznata po filmovima "Bilo jednom... u Hollywoodu" i "Supstanca". Pozornost je privukla raznovrsnim ulogama, a njezina glumačka transformacija pokazala je širok raspon mogućnosti.
U igri i Hoyeon Jung
Među kandidatkinjama se izdvaja i južnokorejska glumica Hoyeon Jung, koja se proslavila u globalno popularnoj seriji "Squid Game". Nakon televizijskog uspjeha nastavila je graditi filmsku karijeru, a pojavljuje se i u filmu "Hope" redatelja Na Hong-jina, koji je uvršten u glavni natjecateljski program Filmskog festivala u Cannesu.
Njezina modna karijera, upečatljiva pojava i međunarodna popularnost mogli bi donijeti novu dimenziju franšizi o Jamesu Bondu.
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