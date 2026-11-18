Jedna od zanimljivijih kandidatkinja je Zendaya, koja je s Pattinsonom glumila u filmu "The Drama", a oboje se pojavljuju i u nadolazećem nastavku znanstvenofantastičnog serijala "Dina". Zendaya pritom već ima iskustva u suradnji s redateljem Denisom Villeneuveom, koji bi trebao režirati novi film o agentu 007.