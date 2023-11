Keith Richards: Snimat ćemo albume dok ne krepamo

Podijeli :

Slavni gitarist koji će uskoro navršiti 80 godina, gostujući na SiriusXM radiju rekao je da ima još puno materijala preostalog sa snimanja posljednjeg albuma.

Čini se da je uspjeh albuma Hackney Diamonds – došao je do prvog mjesta engleske top liste i trećeg na američkom Billboardu uz panegirike glazbenog tiska – probudio novu energiju u Rolling Stonesima.

Iako su mnogi o albumu pisali kao labuđem pjevu, oproštajnom izdanju Stonesa, čini se da oni ne misle tako, barem ne gitarist Keith Richards. On je gostujući na SiriusXM radiju rekao da ima još puno materijala preostalog sa snimanja posljednjeg albuma.

Zapravo, to je već prije govorio producent Andrew Watt, opisujući medijima da su mu Jagger i Richards predali oko 80 demo snimki, audio skečeva i segmenata pjesama među kojima je prebirao one koje su završile na albumu, prenosi Novi list.

Ono što nismo znali, a sad je Richards najavio, da će priča ipak imati nastavak.

“Uvijek će postojati naredni album u planu, sve dok ne krepamo” – rekao je slavni gitarist koji će uskoro navršiti 80 godina.

Slično je raspoložen i kad su u pitanju koncerti. Stonesi će očito svirati dok mogu stajati na nogama.

“To me drži živim i drži mi prste u pokretu. I još uvijek pronalazim različite načine sviranja stvari. I kad dođete do 80-te, vjerujte mi, to ne prestaje” – prenosi riječi slavnog gitarista iz intervjua Music News.

