Ovo je najseksepilniji muškarac na svijetu prema magazinu People

REUTERS/Brian Snyder

Patrick Dempsey, koji je glumio u seriji "Uvod u anatomiju", proglašen je "najseksepilnijim muškarcem na svijetu" za 2023. u godišnjem izboru magazina People, naslijedivši tu titulu od Marvelove zvijezde Chrisa Evansa, izabranog prošle godine.

Dempsey (57) je rekao da je bio “potpuno šokiran” kada je čuo vijest i da je mislio da se radi o šali, napomenuvši “ja sam uvijek bila djeveruša”.

“Lijepo je imati priznanje i moj ego je sigurno malo narastao, ali to mi daje platformu da ga iskoristim za nešto pozitivno”, rekao je Dempsey za People.

Ovo je najseksi muškarac na svijetu: “Mama će biti tako sretna!”

Dempseyu je rasla popularnost tijekom godina, glumeći u gotovo 250 epizoda ABC-jeve serije “Uvod u anatomiju” neurokirurga Dereka Shepherda “McDreamyja” do uloge modernog šarmantnog princa u glazbenom filmu “Enchanted” iz 2007. godine.

Dempseyja, oženjenog vizažisticom i osnivačicom beauty linije Jillian, najviše zanima kako će na njegov novi status reagirati njegova djeca, 21-godišnja Talula i 16-godišnji blizanci Sullivan i Darby.

“Samo će me zafrkavati i smisliti sve razloge zašto to ne bih trebao biti”, rekao je. “Što je dobro, održavaju me mladim”, dodao je.

U prosincu ćemo Dempseyja vidjeti u biografskom filmu “Ferrari” redatelja Michaela Manna, u kojem glumi talijanskog vozača Formule 1 Piera Taruffija uz Adama Drivera i Penelope Cruz.

Kad je Dempsey saznao da se snima film, riskirao je i nazvao Manna kako bi zatražio ulogu.

“Pratio sam film godinama, pa sam nazvao Michaela”, prisjetio se. “To me je naučilo ako nešto stvarno želiš, to moraš učiniti sam”, zaključio je.

Još jedan Dempseyjev strastveni projekt uključuje Dempsey Center, koji je osnovao u čast svoje pokojne majke za podršku oboljelima od raka i njihovim voljenima.

