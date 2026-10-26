Severina zahvalila studentima i poslala snažne poruke: "Srbija je imala samo jednog neprijatelja"

Kako je navela, ti su mladi ljudi optuženi za rušenje ustavnog poretka, a nakon što su se zatekli u Hrvatskoj, ondje su ostali 19 mjeseci zbog tjeralice. Spomenula je i njihova kolegu Lazara Dinića, koji je, prema njezinim riječima, proveo dva i pol mjeseca u pritvoru te još pet mjeseci u kućnom pritvoru u Srbiji.