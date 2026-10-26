OGLASILA SE NA INSTRAGRAMU
Severina zahvalila studentima i poslala snažne poruke: "Srbija je imala samo jednog neprijatelja"
Pjevačica Severina oglasila se na Instagramu nakon pobjede Studentske liste na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. U emotivnoj objavi zahvalila je studentima na njihovoj borbi, prisjetila se početaka prosvjeda nakon tragedije u Novom Sadu te im poručila da sada moraju postupati mudro, pošteno i pravedno.
"Hvala, studentice i studenti! Uvijek kažem – ljubav se ljubavlju vraća... I vratila se", započela je Severina svoju objavu.
Podsjetila je da je sve počelo urušavanjem nadstrešnice na željezničkom kolodvoru u Novom Sadu, nakon čega su studenti pokrenuli prosvjede koji su postupno prerasli u masovni pokret protiv vlasti Aleksandra Vučića.
"Oteli su im dio života i mladosti, ali nisu stali"
Posebno se osvrnula na članove studentske skupine Stav, među kojima su Mila Pajić, Doroteja Antić, Anja Pitulić, Branislav Đorđević i Jovan Dražić.
Kako je navela, ti su mladi ljudi optuženi za rušenje ustavnog poretka, a nakon što su se zatekli u Hrvatskoj, ondje su ostali 19 mjeseci zbog tjeralice. Spomenula je i njihova kolegu Lazara Dinića, koji je, prema njezinim riječima, proveo dva i pol mjeseca u pritvoru te još pet mjeseci u kućnom pritvoru u Srbiji.
"Otet im je dio života, mladosti, ali nisu stali ni pali. Nije ih slomio", napisala je.
Dodala je da ih je Vučić tijekom izborne kampanje abolirao, ali da im se, kako tvrdi, suđenje i dalje nastavlja zbog navodnih nepravilnosti u tom postupku.
"Prvo sloboda politički optuženima, onda sloboda medijima"
Severina je u objavi oštro kritizirala i Vučićev odnos prema medijima, spomenuvši N1 i Novu te ustvrdila da je bivša vlast pokušavala uspostaviti kontrolu nad gotovo cijelim medijskim prostorom.
"Sve su njegovi skupi savjetnici dobro smislili. Samo su jednu gadnu karmu previdjeli – a to je da možeš zavaravati sve ljude neko vrijeme i neke ljude sve vrijeme, ali ne možeš zavaravati sve ljude sve vrijeme", poručila je.
Studentima je uputila i poruku o tome što bi, prema njezinu mišljenju, trebali biti prioriteti nakon izborne pobjede.
"Sada samo pametno, mudro, pošteno i pravedno. Prvo sloboda svima politički optuženima, onda sloboda svim medijima. Naravno, i sloboda tužiteljima i sucima u bitci protiv onih koji su oteli državu", napisala je.
"Pazite da ne razočarate one koji su satima čekali na glasanje"
Na kraju je studentima čestitala i pozvala ih da ne iznevjere povjerenje građana koji su im dali podršku na izborima.
"Navijam za vas, pazite da ne razočarate sve koji su čekali u redovima da glasaju satima jer ste im vratili nadu. I noću i od ranoga jutra", poručila je.
Objavu je zaključila znakovitom porukom:
"I samo još nešto jako važno. Nema Srbija vanjskih ni unutarnjih neprijatelja, tj. imala je samo jednog..."
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