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OGLASILA SE NA INSTAGRAMU

Severina se nakon Vučićeva izbornog poraza: "Ponosna na vas do suza!"

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N1 Info
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25. lis. 2026. 23:00
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Severina
Josip Regovic/PIXSELL

Hrvatska pjevačica Severina oglasila se na društvenim mrežama nakon što je Aleksandar Vučić priznao poraz na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, na kojima je, prema prvim projekcijama, pobijedila Studentska lista.

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Severina je na Instagramu podijelila snimku slavlja uz poruku "Studenti pobedili", pri čemu je riječ "pobeđuju" prekrižena i zamijenjena riječju "pobedili".

"Ničija nije do zore gorjela! Ponosna, STUDENTI, na vas do suza!", napisala je Severina uz emotikone podignute šake i bijelog srca.

Severina
Severina / Instagram

Time je javno izrazila podršku studentima koji su gotovo dvije godine predvodili prosvjede protiv vlasti u Srbiji, a čija je izborna lista, prema prvim procjenama, osvojila parlamentarnu većinu.

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Teme
aleksandar vučić severina srbija studenti

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